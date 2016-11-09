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    Маслов: «Амкар» же хочет существовать и играть в РФПЛ, поэтому мы должны продавать футболистов»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов отметил, что клуб вынужден искать футболистов, за которых не требуется выплачивать отступные, а далее доводить их до определенного уровня, чтобы продать.

    «Сейчас на эйфории можно сказать все что угодно: «Амкар» на шестом месте, супер! Но здорово и супер могло бы быть, если бы мы были первыми в турнирной таблице, а совсем плохо — если бы мы были последними. Со своей стороны скажу следующее: хорошо, что так получилось сработать, получилась хорошая селекция.

    Есть клубы, которые хотят завоевывать кубки, и они вынуждены покупать игроков. «Амкар» же хочет существовать и играть в РФПЛ, поэтому мы должны продавать футболистов. Такие клубы, как наш, могут существовать только за счет открытия новых талантов, с их последующей продажей. Берем игрока бесплатно, пытаемся раскрыть его индивидуальные качества и продаем. Дальше – так же, только уже чуть выше», – заявил Маслов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.11.2016 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +212

      perm 242 9 ноября 2016, 17:59

      сам догадался , или кто подсказал ?...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 9 ноября 2016, 17:34

      все правильно Селихов и Джикия если не зимой то летом точно уйдут вот и денюшки выручат пермяки, может и Гол уйдет в другой чемпионат,а на подходе Костюков, Амкар на правильном пути думаю не обанкротятся

      -1
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