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    Врач сборной России: «В ближайшее время увидим Дзагоева на поле»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов, которые могли принять участие в товарищеских матчах против Катара и Румынии.

    – Есть ли у вас информация о том, что произошло с Аланом Дзагоевым, который не играет уже достаточно давно?

    – У него были проблемы с мышцами бедра. По нашей информации, сейчас уже дела обстоят гораздо лучше, и в ближайшее время мы увидим Алана на поле.

    – Из-за травм на сбор национальной команды не смогли приехать армейцы – Головин, Фернандес и Василий Березуцкий. Первые двое отыграли 90 минут в последнем туре, а Василий был в запасе. Получается, они играли с травмами?

    – Об этом лучше спросить врачей ЦСКА. По нашему мнению, характер травм Березуцкого и Фернандеса не позволял им полноценно участвовать в подготовке к матчам с Катаром и Румынией. А Головин получил травму в самом конце матча с «Амкаром».

    – У Головина и Березуцкого проблемы с пахом – это распространенная история для конца года, когда накапливается усталость?

    – У них повреждения разного характера. У Александра – приводящей мышцы, у Василия – воспалительный процесс. Хотя вы правы в том, что в конце сезона таких травм обычно бывает больше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2016 10:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 ноября 2016, 14:43

      Ага, конец сезона и срамтак-семпион!!!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 ноября 2016, 11:48

      травмы конца сезона-щас май что ли?

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 9 ноября 2016, 11:16

      Это хорошая новость, ждем Алана

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > firs04 9 ноября 2016, 14:46

      Причём не только для ЦСКА, но и для сборной России!

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