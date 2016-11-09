В Нижнем Новгороде открылся центр волонтеров чемпионата мира-2018

В Нижнем Новгороде прошла церемония открытия волонтерского центра турнира, сообщает welcome2018.com. Церемонию посетил мэр Нижнего Новгорода Сергей Белов.

«На вас лежит большая ответственность: встречать гостей города во время чемпионата мира, создавать для них комфортные условия. Центр продолжит свою работу и после 2018 года, ведь впереди нас ждут не менее важные события общероссийского масштаба, такие как 150 лет со дня рождения Максима Горького и 800-летие Нижнего Новгорода. Вы тот потенциал, на который мы будем опираться, формируя отношение к нашему городу на уровне страны и мира», – заявил мэр.

Во время проведения чемпионата мира городские волонтеры Нижнего Новгорода будут работать на 37 объектах, в том числе в зонах прибытия болельщиков (аэропорт, железнодорожный вокзал, автостанции), в фан-зонах, на центральных исторических улицах, ключевых станциях метро и на так называемой последней миле – пешеходной зоне от Московского вокзала до стадиона «Нижний Новгород». На нем пройдут четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал турнира.