Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хонда может перейти в клуб Виллаш-Боаша и Халка

    «Шанхай СИПГ» интересуется полузащитником «Милана» Кейсуке Хондой.

    Сообщается, что китайский клуб может приобрести японца в зимнее трансферное окно. «Милан», вероятно, будет готов расстаться с игроком, который не входит в планы Винченцо Монтеллы и появился на поле всего трижды в нынешнем сезоне, сыграв в общей сложности 80 минут. Контракт Хонды с миланцами рассчитан до лета 2017 года.

    Напомним, за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а возглавляет команду недавно назначенный Андре Виллаш-Боаш.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 ноября 2016, 09:46

      Зачем Хонда нужен китайцам, пусть едет дальше в Японию. Итальяшки всё
      хотят деньги получить с китайцев.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11