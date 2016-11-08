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    Смородская не просила Тарасова надевать футболку с Путиным

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» опровергла некоторые слухи, связанные с периодом ее работы в клубе.

    – Покидая «Локомотив», вы выдали сотрудникам клуба, ушедшим вместе с вами, 12 окладов.

    – Ложь. Неправда.

    – Вы прослушивали телефоны сотрудников клуба.

    – Ложь.

    – Журналисты «Спорт-Экспресса» опубликовали расследование, в котором говорят об обратном. Они врут?

    – Да.

    – Вы убедили Дмитрия Тарасова надеть майку с изображением Путина.

    – Ложь. Это абсолютная ложь, я готова пройти детектор.

    – По вашему указанию Максим Беляев каждый день получал банку черной икры и стакан свежевыжатого гранатового сока.

    – Бред сивой кобылы. Первого апреля он сказал, а вы поверили. Если низкий гемоглобин, то гранатовый сок прописывали, но у нас все были с нормальным гемоглобином, – сказала Смородская.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 23:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 9 ноября 2016, 15:56

      Футболочку он зря эту надел.Травма тяжёлая,с женой разошёлся....

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 ноября 2016, 09:43

      Разве это кому то интересно!?

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 ноября 2016, 00:15

      Может Бузова попросила

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Sergej-74 9 ноября 2016, 02:15

      Конечно Бузова, только не попросила, а приказала

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > арейская 9 ноября 2016, 09:28

      она вроде как больше ему не указ

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 ноября 2016, 23:41

      Ну и врунишка.

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