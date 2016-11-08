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  • Мутко считает участие России в эксперименте с видеоповторами бессмысленным

Мутко считает участие России в эксперименте с видеоповторами бессмысленным

8 ноября 2016, 20:17
22

Президент РФС Виталий Мутко в эфире программы «Свисток» поделился размышлениями об использовании современных технологий для помощи судьям.

«Мы немного остановились в вопросе судейства. В последнее время не было прозрачной системы оценки арбитража. Накопился ряд вопросов, по которым необходимо принимать решения. Нужны ясные критерии, чтобы все знали, как оценивается работа арбитра, понимали, на сколько отстраняется арбитр, если он отработал плохо. А у нас в последние годы все хаотично.

Видеоповторы? Думаю, в ближайшее время нам это не грозит. Пока что это эксперимент в двух-трех странах. Нам принимать участие в этом эксперименте, наверное, нет смысла. Что касается системы фиксации взятия ворот, то, если с ней все будет нормально на Кубке конфедераций, в следующем сезоне мы сможем ее оставить в чемпионате России», – сказал Мутко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (22)
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Benifacto
1478625839
на поре век технологий, но нет мы будем без повторов! слава богу сможем и дальше пилить бабло! я так понял тя Мудко?
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Mi6
1478626412
мудко считает участие России в эксперименте с видеоповторами бессмысленным - всё ведь решается в кабинетах...
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Sanches 1204
1478627464
Вообще судей убери.Каждый матч начинай со слов ,что например сегодня команда Жопошник занесла 2 ляма ,а Тырмандыр только лям,поэтому игра начинается со счёта 2-0 в пользу Жопошника
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KorolShut
1478627821
Конечно бессмысленно, а то зенит чемпионство проплатит, а после повтора судья помочь не сможет
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PNZ1985
1478628697
Фиксация ворот происходит в моем кабинете хахаха отрыгнул товарисч Мудко!
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Фан666
1478629820
Ну да надо сначала с корешами обтереть сколько стоит внедрить систему видеоповторов в России, умножить её на десять, грамотно поделить между всеми и тогда уж можно что-то говорить о внедрении, а пока точно не готовы
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Небесная
1478631513
нахождение Мутко в спорте - бессмысленно
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Zeff
1478636770
Игроки Спартака играть не дадут. Чуть что, повтор смотреть будут. Писули всякие писать начнут. Игре конец.
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nemolod
1478637808
Как только из ФИФА крикнут,то сразу же все сделают и так всегда и везде-пока гром не грянет!
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VikNMar
1478640367
Конечно МуДко против , как тогда делать нужные результаты и т.п. ...........
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