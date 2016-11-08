Мутко считает участие России в эксперименте с видеоповторами бессмысленным

Президент РФС Виталий Мутко в эфире программы «Свисток» поделился размышлениями об использовании современных технологий для помощи судьям.

«Мы немного остановились в вопросе судейства. В последнее время не было прозрачной системы оценки арбитража. Накопился ряд вопросов, по которым необходимо принимать решения. Нужны ясные критерии, чтобы все знали, как оценивается работа арбитра, понимали, на сколько отстраняется арбитр, если он отработал плохо. А у нас в последние годы все хаотично.

Видеоповторы? Думаю, в ближайшее время нам это не грозит. Пока что это эксперимент в двух-трех странах. Нам принимать участие в этом эксперименте, наверное, нет смысла. Что касается системы фиксации взятия ворот, то, если с ней все будет нормально на Кубке конфедераций, в следующем сезоне мы сможем ее оставить в чемпионате России», – сказал Мутко.