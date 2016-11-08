Роналду: «Мой самый важный гол – пенальти в прошлой Лиге чемпионов»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, какой из своих голов он считает самым важным.

«Забивать голы за «Реал» – это привилегия для меня. Очень трудно выбрать наиболее важный из них. Я забил много важных мячей.

Я выберу гол с пенальти в прошлой Лиге чемпионов. Он не был типичным, но был очень важным», – сказал Роналду.

Напомним, португалец реализовал одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти в финале Лиги чемпионов-2015/16 против «Атлетико».