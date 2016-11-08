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    Роналду: «Мой самый важный гол – пенальти в прошлой Лиге чемпионов»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, какой из своих голов он считает самым важным.

    «Забивать голы за «Реал» – это привилегия для меня. Очень трудно выбрать наиболее важный из них. Я забил много важных мячей.

    Я выберу гол с пенальти в прошлой Лиге чемпионов. Он не был типичным, но был очень важным», – сказал Роналду.

    Напомним, португалец реализовал одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти в финале Лиги чемпионов-2015/16 против «Атлетико».

    Источник: Twitter

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    08.11.2016 19:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 9 ноября 2016, 08:06

      и еще перестрелка с Венгрией

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