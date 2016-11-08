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    Райт: «Игроки «МЮ» или не верят Моуринью, или не понимают его требований»

    Бывший футболист «Арсенала» Йан Райт поделился размышлениями о работе Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

    «Посмотрите на «МЮ». Да, они обыграли «Суонси» на выходных, но нестабильные результаты намекают, что команда или не верит Моуринью, или как минимум не понимает, чего он от нее требует.

    Такую веру можно увидеть в нынешних выступлениях «Челси» и «Ливерпуля», и это дает им преимущество над конкурентами.

    Под руководством Клоппа «Ливерпуль» играет столь уверенно, что веришь, что они всегда смогут забить больше соперника», – сказал Райт.

    Источник: Goal.com

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    08.11.2016 19:00
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