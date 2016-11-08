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    Масалитин считает, что «Зенит» проиграет «Краснодару» и «Ростову»

    Экс-форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин озвучил причины, которые, по его мнению, привели к поражению «Зенита» в матче 13-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:2). Также он высказал мнение, что питерцы еще дважды могут остаться ни с чем в заключительных играх перед зимней паузой в чемпионате России. Напомним, сине-бело-голубым предстоят поединки с «Крыльями Советов» и «Уфой» дома, и с «Краснодаром» и «Ростовом» на выезде.

    – Почему «Зенит» проиграл «Тереку»?

    – Питерцы начали с позиции атакующей команды, забили хороший гол, причем в этот момент в штрафной «Терека» было пять игроков «Зенита»! Пропустили необязательный гол и «поплыли», потерялись, и тут же получили второй. Хозяева, пропустив, не полетели вперед шашки наголо, а играли в свой футбол. Причем как в начале встречи, так и в конце – не было же такого, чтобы они только отбивались. В принципе, там должна быть ничья, «Терек» не наиграл на победу.

    – Питер уступил, но кто-то из «Зенита» понравился?

    – Витсель, лучшего полузащитника не найти! Всегда на своем уровне, такое впечатление, мяч вообще не теряет, хотя я не Бубнов, ТТД не считаю.

    – До зимней паузы у «Зенита» четыре матча, кому-то, кроме «Терека», по силам его обыграть?

    – «Краснодару» и «Ростову», им тоже нужны места в еврокубках, (первое и второе займут «Зенит» со «Спартаком»). «Ростову» – точно, он дома никого не отпускает, в том сезоне и ЦСКА прибил, и «Зенит», и «Спартак».

    Источник: «Советский спорт»

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    08.11.2016 17:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +422

      TRELL 9 ноября 2016, 17:53

      Господи,как надоели эти все типа "эксперты"! Один только срач. Я уважаю все команды,будет видно после перерыва,кто и на что способен. Зенит и Цска еще свое слово скажут. Спартаку намного легче,он не играет в еврокубках... Краснодар тоже устал,вот и подъем Терека и Амкара.

      3
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      Рейтинг: +2269

      dyema 9 ноября 2016, 12:00

      Сейчас подлечатся чуток за время перерывчика и всё будет у Зенита путём, к зимней паузе подойдёт на первом, в худшем случае на втором месте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 9 ноября 2016, 11:20

      Ну-ну...

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 ноября 2016, 10:22

      Ростову после Зенита через 2 дня играть с ПСВ решающий матч, так, что вряд ли Бекиевич
      поставит на Зенит основной состав .
      Хотя и резервный состав сможет обыграть Зенит за счет самоотверженности.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1530

      zarsm 8 ноября 2016, 23:45

      У Зенита нет шансов в Ростове. Максимум ничья.

      -3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 8 ноября 2016, 22:51

      Да блин.. по силам обыграть и выйграть - это разные слова. Что за заголовок-то опять?

      -1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 8 ноября 2016, 20:12

      А кто это старый пенек?

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2016, 19:01

      Да, и что Спартак будет 1-м или 2-м- это тоже большоооооой вопрос!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2016, 19:00

      Краснодару-не знаю, а в Ростове Зениту "ничего не светит"!

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Serjoga 9 ноября 2016, 01:00

      Ростов уже не тот. Он такой же, как пару-тройку лет назад проигрывал Зениту дома 0:5. А Краснодар вообще не умеет играть с Зенитом. К тому же и Краснодару и Ростову предстоят тяжёлые матчи в ЕК, а Зенитвыпустит на последние 2 матча молодёжь. Задача уже решена.

      0
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 8 ноября 2016, 18:26

      В Москве со спартаком Ростов убил безбародый..........

      5
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      Рейтинг: +767

      товрос > Sany-116 8 ноября 2016, 18:59

      В рОСТОВЕ РАСЧИТАЕМСЯ!!!

      4
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Sany-116 8 ноября 2016, 20:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В москве со Спартаком Ростов убил сам Ростов.

      -7
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 > илья 009 8 ноября 2016, 21:34

      Смотри матч.Слушай адекватных людей.

      1
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