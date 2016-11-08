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    Вслед за Обадже и Афоаква «Спартак» пригласил на просмотр еще одного африканца

    В «Спартак» в ближайшее время на просмотр прибудет уже третий по счету африканец. Речь идет о 18-летнем форварде Джонатане Осабутее, являющимся игроком клуба «Тема Ют» и молодежной сборной Ганы.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что красно-белые уже пригласили двоих молодых нападающих с черного континента: Годвина Обадже из нигерийского «Вики Туристс» и ганца Диксона Афоаква из «Динамо-Брест». Отметим, что обоим этим футболистам по 18 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2016 16:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 8 ноября 2016, 19:41

      Меня эти Бомжи с Конями за...ли со своими коментами! Смылись от сюда!

      10
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 8 ноября 2016, 19:40

      Просмотреть можно тысячу, а брать надо, обязательно одного! А то Мельгареха не то пальто! Обадже вроде не плох, нашел даже игры с его участием!

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 19:28

      На вырост одного возьмут, лишь бы прижился

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 8 ноября 2016, 18:12

      Хотят молодёжку или Спартак-2 усилить? Так у них и так вроде нормально дела идут.

      1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 8 ноября 2016, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще немного и будет у нас вместо "Спартак" народный - "Спартак" черножопый!

      -13
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Kollljan 8 ноября 2016, 18:10

      главное чтобы не бомже-завистливый

      7
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Kollljan 8 ноября 2016, 20:59

      Типичный высер бомжа немытого гыгыгыгы)))

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 ноября 2016, 17:44

      Каррера знает что делать

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 ноября 2016, 17:29

      Это Каррера уже задумывается о Лиге Чемпионов... Подбирает исполнителей и замены в случае чего Промесу и Зе Луишу... Без травм ни один клуб не обходится. И без "карточек" тоже... Ну а Мельгарехо может успешно играть в РФПЛ, для Лиги Чемпионов он откровенно слабоват...

      5
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      Рейтинг: +1423

      Parham > cska-62 8 ноября 2016, 17:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что-то рано себе медальки стали вешать!!
      Забыли поговорки???
      Паспяшишь .....

      -5
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Parham 8 ноября 2016, 18:12

      медальки то никто не вешает. Каррера просматривает молодых игроков на будущее,что непонятного то?

      6
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Каратель 8 ноября 2016, 20:25

      Рекомендую очки носить!! Цитата:
      -Это Каррера уже задумывается о Лиге Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Каратель 9 ноября 2016, 00:00

      Я написал ясно и конкретно, что Каррера задумывается о Лиге Чемпионов... Было бы удивительно, если бы он задумывался о ФНЛ... :-))) Ну а что там будет на финише чемпионата, увидим... Сам Каррера никаких обещаний не раздаёт, кроме как борьбу на пределе возможностей. Я же после двух первых же матчей Карреры написал, что "Спартак" будет в РФПЛ бороться за медали, в том числе и самого высокого достоинства... Ну а "ванговать", как молодёжь сегодня говорит, не собираюсь... Никогда этим не грешил... Можно увидеть тенденции, но гораздо сложнее (или вообще невозможно!) предсказать индивидуальную физиономию событий, ибо у неё слишком много составляющих, которые заранее знать невозможно. Равно как и не отказываюсь от своих слов о том, что Луческу рано или поздно создаст из "Зенита" отлично работающий механизм, а создаёт он его фактически заново... Ему требуется время...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 ноября 2016, 17:12

      Начинается

      -2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 8 ноября 2016, 17:11

      надеюсь это не возвращение моды той что при Червиченко была....

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 ноября 2016, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак - народная африканская команда

      -10
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