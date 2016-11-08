Вслед за Обадже и Афоаква «Спартак» пригласил на просмотр еще одного африканца

В «Спартак» в ближайшее время на просмотр прибудет уже третий по счету африканец. Речь идет о 18-летнем форварде Джонатане Осабутее, являющимся игроком клуба «Тема Ют» и молодежной сборной Ганы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что красно-белые уже пригласили двоих молодых нападающих с черного континента: Годвина Обадже из нигерийского «Вики Туристс» и ганца Диксона Афоаква из «Динамо-Брест». Отметим, что обоим этим футболистам по 18 лет.