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    Лебедев: «Галицкий предложил расширить РФПЛ лишь для того, чтобы отбить вложения в свой стадион»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что предложение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого увеличить количество команд РФПЛ до 18-ти направлено только на то, чтобы отбить средства, потраченные на строительства нового стадиона «быков».

    «Нельзя рассматривать эту инициативу просто с точки зрения увеличения количества команд, которые будут играть в РФПЛ. Во-первых, увеличится календарь. Значит, будем позже заканчивать и, возможно, раньше начинать. В климатических условиях нашей страны это будет еще ужаснее, чем сейчас. Что касается стадионов, то хороших арен не так много. Сомневаюсь, что поля в регионах выдержат большое количество игр. К этому вопросу можно вернуться после чемпионата мира. У нас в стране появится много стадионов, и уверен, что мировое первенство повысит интерес к футболу.

    Сергею Галицкому просто хочется отбить вложения в свой стадион. Если «Краснодар» будет показывать красивый футбол европейского уровня, то на него будут ходить всегда. И тех 15 домашних игр чемпионата и матчей еврокубков будет достаточно, чтобы отбить деньги, которые были вложены в арену. А если из ФНЛ в РФПЛ выйдут две команды, то это не увеличит приток болельщиков. Не пойдут люди смотреть условный матч «Краснодар» – «Тосно». Это неинтересно», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2016 15:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1171

      Argon 8 ноября 2016, 23:03

      И тех 15 домашних игр чемпионата и матчей еврокубков будет достаточно, чтобы отбить деньги, которые были вложены в арену.
      Кто этот Лебедев? Он знает сколько нужно матчей, чтоб отбить деньги вложенные в арену?

      4
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      Рейтинг: +1171

      Argon 8 ноября 2016, 23:01

      Если не ошибаюсь, и Краснодар и Тосно еще играют в кубке и теоретически могут встретиться уже в этом сезоне. А с учетом того, что на Оренбург ходит более 20000, то и на Тосно придет не меньше.

      1
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 8 ноября 2016, 20:12

      Лишь бы грязью облить... Кто такой этот Лебедев?!!! Я привык людей по делам, а не по словам оценивать. Галицкого знаю и уважаю, а вот этого деятеля уже нет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 8 ноября 2016, 19:58

      Увеличивать, увеличивать и ещё раз увеличивать!!! Надо быть идиотом, чтобы думать об отбивке денег двумя дополнительными играми. Календарь не нужно продлевать - чаще играть надо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Поль 8 ноября 2016, 20:08

      Правильно!Вся Европа играет по средам...а мы очень редко в виде исключения((

      1
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      Рейтинг: +60

      Shaft 8 ноября 2016, 16:55

      На что спорим, что на Факел - Краснодар пойдут?)

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Shaft 8 ноября 2016, 20:09

      Ну это же дерби!!!))

      -1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 8 ноября 2016, 16:50

      ЕСЛИ БУДУТ ИГРАТЬ ДАЖЕ РАЗ В НЕДЕЛЮ, БАБКИ ЗА СТАДИОН НЕ ОТБИТЬ ЗА СТО ЛЕТ. ЧТО ТЫ ПУРГУ ГОНИШЬ! ДУРИЛКА ТЫ КАРТОННАЯ! ХОРОШО ЕСЛИ ДЕНЕГ ЗА БИЛЕТЫ НА КОММУНАЛКУ ХВАТИТ! БАШКОЙ СВОЕЙ ДУРНОЙ ДУМАЙ ПОТОМ ГОВОРИ!

      10
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > Krasnodar 123 8 ноября 2016, 17:23

      отбить можно !!!!!!! лет за 15-20 есть примеры открытие Арена , Этихайд арена в Англии и ЦСКА думает переименовать арену !!!! дело и в посещаемости конечно, но есть крупные инвесторы как ком.банки или концерны!!! просто у Краснодара пока нет такого имени на пост Советском пространстве чтоб заключить такой контракт!!!!! много примеров!!! а так Краснодару удачи !!!!! стадион и вправду один из лучших в Европе!!!

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 8 ноября 2016, 16:46

      А Лебедев мяч от шайбы отличить может?

      3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 ноября 2016, 15:50

      почему же в рфпл работают члены,а не нормальные люди,Гальцкий порядочный человек,а чемпионат нужно расширять для того,что бы игр было больше и футболисты с российскими паспортами больше играли,а лимит срочно убирать,от которого кормятся члены и мафия.

      6
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      Рейтинг: +1191

      ttter 8 ноября 2016, 15:26

      Билетами по 300 рублей на условный Тосно???Лебедев уже совсем с головой не дружит.

      5
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      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 8 ноября 2016, 15:19

      мне кажется, или Лебедев -мудак?

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > AleksandrTwo 8 ноября 2016, 16:00

      Вот это точно,как папа-жирик, воткнувший сынка в РФС за бабки.

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