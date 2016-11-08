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    Дмитрий Комбаров: «Температура в Катаре? Мне нравится наша, русская погода»

    Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, который в настоящее время находится в Катаре вместе с национальной командой, заявил, что отдает предпочтение российской погоде, несмотря на то, что условия для футбола зимой в теплых странах лучше. Также игрок подчеркнул, что несмотря на снег и холод, красно-белым удалось сыграть в комбинационный футбол в выездном матче 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0).

    «Дополнительной уверенности по поводу первого места нет. Сезон длинный, не хочется так пристально обращать внимание на место в таблице.

    Гол в матче с «Томью»? Самое главное, что мы не изменили атакующему стилю. Поняли, что и в таких условиях можем играть в комбинационный футбол, что, в принципе, у нас получалось. Важно сказать спасибо и людям, подготовившим поле в Томске. Даже несмотря на мороз и выпавший снег – работа сотрудников стадиона позволила командам играть в футбол.

    Температура в Катаре? А мне нравится наша, русская погода. В Томске только в первые 10 минут уши замерзли, а потом отогрелись – и дискомфорта больше не было. Конечно, в Катаре условия для футбола сейчас получше, но зиму я люблю», – сказал Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2016 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +532

      Бан 8 ноября 2016, 20:27

      Игра в футбол? А мне нравятся городки!

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 8 ноября 2016, 16:12

      Комбаров на закате карьеры: "Температура в Катаре? Отличная погода!"

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 8 ноября 2016, 15:23

      Дима очень радует в этом сезоне,как и вся команда.

      1
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      Рейтинг: +201

      ajoq > ttter 8 ноября 2016, 19:43

      Да, заметно прибавил. И Глушаков тоже в последнее время жжот

      0
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