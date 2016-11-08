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    «Локомотив» пригласит на просмотр сына Гуренко

    Сын известного в прошлом футболиста «Локомотива» Сергея ГуренкоАртем – пройдет просмотр в стане железнодорожников во время зимнего перерыва в РФПЛ. Информацию об этом подтвердил и главный тренер красно-зеленых Юрий Семин.

    «С просьбой просмотреть Артема Гуренко к Юрию Семину обратился отец футболиста. Произошло это после матча «Локомотив» – ЦСКА в чемпионате России, на котором бывший полузащитник железнодорожников Сергей Гуренко присутствовал лично. Семин оказался не против устроить просмотр для 22-летнего сына бывшего игрока «Локо», с которым у тренера сложились хорошие отношения во время совместной работы в московском клубе. Однако специалист не стал давать каких-либо гарантий того, что это в итоге приведет к подписанию профессионального контракта. Ожидается, что Артем Гуренко приедет на просмотр уже в ближайшие две недели, во время паузы на игры национальных команд», – сообщил источник в «Локомотиве».

    «Артем Гуренко обязательно пройдет просмотр в «Локомотиве». Это должно случиться уже в нынешний перерыв в РФПЛ. Этот футболист очень неплохо проявляет себя в чемпионате Литвы. Есть ли у него перспективы попасть в «Локомотив»? Посмотрим. Его отец был хорошим футболистом, сейчас он отличный тренер. Надеюсь, его сын тоже окажется достойным человеком и хорошим игроком», – подчеркнул Семин.

    Источник: Известия

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    08.11.2016 14:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 ноября 2016, 17:39

      Папа был хорош в Локо, сборной Беларуси,в Италии не затерялся ).А начинал в моём родном городе Гродно,в "Немане".Удачи сыну Сергея !!!

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