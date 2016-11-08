Зарплата Роналду по новому контракту составит 23,6 миллионов в год

Зарплата нападающего «Реала» Криштиану Роналду согласно новому контракту составит 23,6 миллионов евро в год «чистыми», информирует Correio da Manha. Вчера португалец поставил подпись под новым соглашением со «сливочными» до лета 2021 года. Если 31-летний игрок отработает договор до конца, то пополнит свой кошелек на 118 миллионов.

Согласно информации некоторых СМИ, предыдущая зарплата Роналду составляла 21 миллион евро в год.