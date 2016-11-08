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    Зарплата Роналду по новому контракту составит 23,6 миллионов в год

    Зарплата нападающего «Реала» Криштиану Роналду согласно новому контракту составит 23,6 миллионов евро в год «чистыми», информирует Correio da Manha. Вчера португалец поставил подпись под новым соглашением со «сливочными» до лета 2021 года. Если 31-летний игрок отработает договор до конца, то пополнит свой кошелек на 118 миллионов.

    Согласно информации некоторых СМИ, предыдущая зарплата Роналду составляла 21 миллион евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 13:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -130

      калач 10 ноября 2016, 14:35

      один деньги тратит на благотоворительную foundation, другой на ламборджини. Вся разница

      0
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      Рейтинг: +110

      Baich 8 ноября 2016, 18:50

      Скоро ждите заявление Кокорина, что денег ему не хватает, только на хлеб)

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 8 ноября 2016, 18:23

      вот сейчас у игоря зенитова в пукане свербит))))

      0
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      Рейтинг: +44

      dak180990 8 ноября 2016, 15:29

      я бы всю жизнь немогу найти такие деньги

      -2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 ноября 2016, 15:13

      Мне бы недельку хоть поработать за такие деньги!!!

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 8 ноября 2016, 15:00

      Какие-то космические деньги стали получать футболисты.Футбол скоро окончательно перестанет быть спортом и превратится в шоу.

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      Рейтинг: +79

      Giletka > ttter 8 ноября 2016, 17:48

      Большой спорт всегда был шоу, от древних олимпийских игр и гладиаторских боёв, до кибер-спорта наших дней. Это не имеет никакого отношения к любительскому спорту, которым занимаются многие люди в качестве хобби. Кто-то модели самолётов клеет, а кто-то мячик два раза в неделю гоняет.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Giletka 8 ноября 2016, 22:19

      Художник должен быть голодным.

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 8 ноября 2016, 14:48

      а мог бы стать инвестором и на эти деньги стадион зенит достроить,хотя бы поле заменил,ведь когда то ему придется на нем сыграть))

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Freux 8 ноября 2016, 18:25

      чтобы стадион зениту достроить, походу, никаких денег не хватит...)

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      Рейтинг: +319

      alexfor 8 ноября 2016, 14:47

      играй хуже - получай больше)

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      Рейтинг: +175

      Freux 8 ноября 2016, 14:46

      вот что он с ними будет делать!? все равно я богаче его.Живу от зарплаты до зарплаты и мне хватает))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Freux 8 ноября 2016, 15:59

      Не волнуйся за него, найдет что делать. Уверен большинство не трясется над деньгами, просто хотят доказать что стоят больше других (им кажется что самая высокая зарплата показывает самого лучшего футболиста)
      Сейчас он занимается любимым делом, закончит карьеру - будет заниматься любым другим хоть бесплатно с такими финансовыми возможностями

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 ноября 2016, 14:38

      Епать копать колотить....Страшно подумать, это 1,6млрд ₽ в год!!! Молочина, что тут скажешь...

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