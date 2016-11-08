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    ЦСКА намерен приобрести Луиса Адриано

    ЦСКА рассчитывает совершить сделку по приобретению форварда «Милана» Луиса Адриано. Армейцы предложили 29-летнему игроку аналогичную зарплату – три миллиона евро в год. «Россонери» не рассчитывают на бразильца и внесли его в список выставленных на продажу футболистов.

    Отмечается, что сам Адриано, долгое время защищавший цвета донецкого «Шахтера», не горит желанием возвращаться в Восточную Европу. При этом агент игрока Жилмар Велоз контактировал с клубами из Германии по поводу возможного трудоустройства своего клиента.

    В текущем сезоне Адриано принял участие в пяти поединках Серии А, не отметившись ни одним результативным действием.

    Источник: Calciomercato

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    08.11.2016 13:23
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 ноября 2016, 04:25

      На Ваню похож =)

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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 9 ноября 2016, 10:35

      это еще один Траоре

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 9 ноября 2016, 10:07

      если заиграет, будет неплохо

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 19:25

      3 миллиона за дрова это сильно при отсутствии денег в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 ноября 2016, 18:57

      мда.. отсутствие денег , и как следствие отсутствие внятной трансферной политики.. это беда..

      0
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 8 ноября 2016, 18:40

      Надо брать 2 траоре лучше одного

      1
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      Рейтинг: +1495

      GM 8 ноября 2016, 18:12

      "Одна Бабка Сказала"

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      Рейтинг: +158

      ivan199103 8 ноября 2016, 18:04

      Утка

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 ноября 2016, 17:24

      Это бревно пусть в Китай едет, если даже в Милане играть не может. Только на радость соперникам ЦСКА стоит его купить. Бессмысленно что-то растить из того к о уже давно сдал и на прежний уровень вряд ли вернётся.

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 8 ноября 2016, 16:58

      Лучше бы Оланаре подтянули. В прошлом сезоне он неплохо зашел в аренду

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      Рейтинг: +1495

      GM > Чермындыр 8 ноября 2016, 18:15

      А он восстановился?

      1
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