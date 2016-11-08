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    ЦСКА обратился к болельщикам с призывом поддержать команду

    ЦСКА обратился к своим болельщикам с просьбой не бросать команду и прийти на стадион в оставшихся домашних матчах осенней части сезона.

    «Дом есть, добро наживем». Поддержи команду в тяжелый период и приходи на последние домашние матчи в 2016-м!» – гласит сообщение на официальной странице армейцев в Twitter.

    Напомним, начиная с 15-го тура три встречи подряд красно-синие проведут на своей арене: 26 ноября – с «Рубином», 30 ноября – с «Оренбургом», 3 декабря -с «Уралом». На данный момент ЦСКА располагается на четвертом месте в таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.11.2016 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 ноября 2016, 17:14

      Оставить Слуцкого! Потерпеть,пока Гинер разберётся с долгами за стадион!! Потом воздать должное Слуцкому и его команде-купить хороших напов-пяток! И кубок УЕФА(второй)в кармане(в музееЦСКА)будет..

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 ноября 2016, 14:50

      Уберите вредителя Слуцкого с исками к нему:
      - за упущенную выгоду в ходе хронических и позорных выступлений в Лиге Чемпионов (от ФК ЦСКА);
      - за потерянные лучшие годы (от Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких, Дзагоева, Щенникова, Мамаева, Панченко, Базелюка, Ефремова).

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 ноября 2016, 14:43

      Вот она разница!!! Красно-белых и просить не надо- поддержка обеспечена, и в радости и в горе!!!

      4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > filosof sparty 8 ноября 2016, 18:15

      вот именно,а кони чуть, подуло и разбежались,ну а что поделать?-табун

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