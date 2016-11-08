Василий Титов: «Динамо» испытывает серьезные финансовые проблемы»

В "СЭ" неплохая статья сегодня вышла. То что в прошлом году натворили это ужас, а то что происходит сейчас логическое продолжение.
Видимо будут и дальше сливать, если не вмешаются люди уровня Степашина или т.п., Жаль!!! но может случится самое неприятное.
Член совета директоров «Динамо» Василий Титов заявил, что московский клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности, которые, однако, в скором времени должны быть решены.
– Судьбой клуба центральный совет «Динамо» занимается самым плотным образом, перспектив исчезновения с футбольной карты нет. Да, есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены.
– Рассматривается ли вариант банкротства?
– Если кредиторы предъявят нынешние долги к срочному платежу, никуда от банкротства не деться. Но на сегодняшний день никто из кредиторов долги к срочному платежу не объявляет.
– Подтверждаете сумму долга – около 10 миллиардов рублей?
– Не хочу подтверждать, потому что не занимаюсь финансовыми вопросами. Это лучше к генеральному директору.