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    Василий Титов: «Динамо» испытывает серьезные финансовые проблемы»

    Член совета директоров «Динамо» Василий Титов заявил, что московский клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности, которые, однако, в скором времени должны быть решены.

    – Судьбой клуба центральный совет «Динамо» занимается самым плотным образом, перспектив исчезновения с футбольной карты нет. Да, есть серьезные финансовые проблемы, но общими усилиями они будут решены.

    – Рассматривается ли вариант банкротства?

    – Если кредиторы предъявят нынешние долги к срочному платежу, никуда от банкротства не деться. Но на сегодняшний день никто из кредиторов долги к срочному платежу не объявляет.

    – Подтверждаете сумму долга – около 10 миллиардов рублей?

    – Не хочу подтверждать, потому что не занимаюсь финансовыми вопросами. Это лучше к генеральному директору.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2016 00:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +379

      o33uk 8 ноября 2016, 18:05

      В "СЭ" неплохая статья сегодня вышла. То что в прошлом году натворили это ужас, а то что происходит сейчас логическое продолжение.
      Видимо будут и дальше сливать, если не вмешаются люди уровня Степашина или т.п., Жаль!!! но может случится самое неприятное.

      0
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 8 ноября 2016, 10:49

      А тех кто три года кутил на эти "долги" даже не посадили и даже яйца не оторвали ?
      эххх без Лаврентия Павловича Берия никуда.... он бы порядок быстро навел, так бы навел, что аж и в Питере бы стадион за бесплатно достроили и еще деньги вернули )))

      3
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      Рейтинг: +42

      alboro 8 ноября 2016, 10:27

      Болелы - акционируйте клуб. Я акцию купил бы.

      1
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 8 ноября 2016, 08:27

      Судьбу Торпедо точно не повторят!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 08:13

      Спрашивается и зачем тогда в вышку выходить с такими долгами то. А тут ещё расширять вышку предлагают, кем? вот такими должниками что ли?

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 8 ноября 2016, 07:45

      Похоже их ждёт учесть Торпедо!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 ноября 2016, 01:20

      Когда уж научатся жить по средствам?

      4
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 ноября 2016, 00:44

      наломали теперь не разгрести

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 ноября 2016, 00:14

      Ещё бы. Только у Погребняка зарплата порядка 150 млн р, а сколько там еще таких игрочишек ???

      2
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