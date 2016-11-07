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    Галицкий: «Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Все, что он делает – правильно»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выразил поддержку нынешнему главному тренеры «быков» Игорю Шалимова. Отметим, что под руководством 47-летнего специалиста «горожане» занимают в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

    «Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Много ли команд в Премьер-лиге способны противостоять «Шальке-04»? В первой игре мы «висели» на воротах немецкой команды. У «Краснодара» «вывалилась» группа атаки, а без травмированных футболистов играть тяжело. Что касается матчей с «Оренбургом», то я не припомню, чтобы кто-то из топ-клубов легко проходил эту команду. Все, что делает Шалимов, – правильно», – сказал Галицкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 8 ноября 2016, 10:32

      Если уж менять тренера, то не "шило на мыло", где "мыло" не очевидно. Может получиться, что шило поменяли на пшик.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 8 ноября 2016, 09:22

      Действительно, сегодня мало кто в РФПЛ сможет противостоять даже Шальке (12 команда бундес-лиги)... и это печаль. Краснодар, правда, тоже не может. Но это уже печаль только для Краснодара. А раз не печаль - пусть радуются.

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