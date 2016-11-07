Галицкий: «Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Все, что он делает – правильно»

Если уж менять тренера, то не "шило на мыло", где "мыло" не очевидно. Может получиться, что шило поменяли на пшик.
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выразил поддержку нынешнему главному тренеры «быков» Игорю Шалимова. Отметим, что под руководством 47-летнего специалиста «горожане» занимают в турнирной таблице РФПЛ пятое место.
«Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Много ли команд в Премьер-лиге способны противостоять «Шальке-04»? В первой игре мы «висели» на воротах немецкой команды. У «Краснодара» «вывалилась» группа атаки, а без травмированных футболистов играть тяжело. Что касается матчей с «Оренбургом», то я не припомню, чтобы кто-то из топ-клубов легко проходил эту команду. Все, что делает Шалимов, – правильно», – сказал Галицкий.