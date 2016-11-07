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    Бубнов: «Диктор поддерживает «Терек» на стадионе? Не думаю, что это плохо»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поддержке через громкоговоритель диктором стадиона «Ахмат-Арена» «Терека» на матче 13-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1). Отметим, что за данное поведение грозненский клуб может быть наказан со стороны КДК.

    «Похоже, мы наблюдаем уникальную для европейского футбола историю. Где еще так активно диктор поддерживает по ходу матча свою команду? Думаю, таких примеров нет нигде. Плохо ли это? Не думаю. Во-первых, поддержка идет пусть и на чеченском языке, но в адрес только своей команды. Если бы на весь стадион оскорбляли соперника, это было бы недопустимо. Какая разница кто кричит – болельщики или диктор? Главное – без гадостей.

    Футболисты вряд ли на это вообще обращают внимание. Им, поверьте, не до этого. Но важно знать, что на этот счет записано в регламенте. Не думаю, что есть повод серьезно наказывать «Терек». Я был в Грозном на футболе и знаю, что там любят и умеют поддерживать свою команду и без хамства в адрес соперников», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.11.2016 23:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 8 ноября 2016, 16:28

      В США есть такое в разных видах спорта, там спорт это шоу интересное болельщикам.
      Нам до них далеко пока что в этом плане. У нас все слишком торжественно, академично, пережитки СССР.
      То что делают на стадионе Терека неплохо. Другое дело что могли бы это делать покультурней, поинтересней, разнообразней. Но делают как умеют- немного по-деревенски, диковато, но все равно молодцы.

      -1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 8 ноября 2016, 09:33

      Тю, да разберитесь вы с регламентом и примите какое-то решение! Развели шум из ничего. Если в регламенте не прописано - допишите. Куча толстомордых сидит и в РФС, и в РФПЛ - займитесь делом.

      2
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Drapik 8 ноября 2016, 14:33

      Как раз прописано - и запрещено!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > GoldPlayFIFARus9 8 ноября 2016, 17:37

      А значит Техническое Поражение Тереку обеспечено,
      если члены КДК труса не спразднуют!

      -1
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 8 ноября 2016, 09:26

      А когда вообще Бубнов думал? Можно еще и из автоматов пострелять. Этого же тоже нет ни на одном стадионе мира.

      5
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > neveldomha 8 ноября 2016, 17:53

      Бубнов, включи башку! Футбол не война!
      В Мексике судью убили за показанную красную карточку.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      RJM555 8 ноября 2016, 09:11

      Правильно говорит Бубнов. На стадионе должно быть шумно.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 08:21

      Точно это нормально, пусть на каждом стадионе будет диктор-крикун. В Казани пусть орёт на татарском, в Уфе на башкирском. А в Питере вообще можно на бразильском иногда зажигать, а то Жулиано с Маурисио без поддержки бегают совсем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Фан666 8 ноября 2016, 11:52

      ахаха))
      вот-вот, дебилизм

      -1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 8 ноября 2016, 01:32

      ты пошли вы мрази, я Ростов ненавижу потому что помню как весь стадион кричал:"ебать Чечню!", причём 14 минут, засекали, но это можно, это нормально, это по русский, это цивилизованно, у нас никто не кричить :"ебать Россию!", у нас у диких вообще не кричат матом не то что хором, а даже несколько человек, мы ещё ненаучились такой цивилизации. но нам нельзя кричать и поддерживать свою команда элементарными: нужен гол, терек вперёд и т.д., или же когда флаг Чеченской республики жгут на матче с Зенитом в Питире, пиздец герои с культурной столицы. Так что нам похуй что вы там думаете и пишите, вы начните с себя

      -1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд > ДЖУZ 8 ноября 2016, 10:08

      Я добавлю.... всякий кто несогласен с вашесказанным..... ИДИТЕ НА ХУЙ семимильными шагами.....

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 ноября 2016, 00:36

      А ещё ЧМ хотят. Вести нормально себя научитесь. Зениту в 2011 в матче с ЦСКА, ТП присудили за незначительную ошибку в заявке на игру. А тут форменный бардак, в течении всего матча. Тех. поражение и точка!

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Zeff 8 ноября 2016, 10:55

      Конечно тех поражение xD Как еще то очки брать? Форменный беспредел! И пенальти в ворота Терека не поставили, и не удалили у них никого, да еще и посмели Нету удалить ))) Не по Газпромовски это! Непривычно да?

      -1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 8 ноября 2016, 00:02

      ничего хорошего в этом нет...

      -2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 ноября 2016, 23:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      даже Бубнов понимает это

      -5
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