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    Бубнов заявил, что наденет на эфир майку с фото Кариоки, если «Спартак» не выиграет золотые медали РФПЛ

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что по итогам нынешнего сезона «Спартак» станет чемпионом России. В противном случае специалист обещал появиться в радиоэфире в майке бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоки.

    «Я не собираюсь давать обещания наподобие Гари Линекера. Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпионом. Арустамян только должен мне эту футболку дать с автографом бразильца. Но могу сказать, что сейчас у «Спартака» меньше всего проблем и по игре он смотрится лучше всех», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    07.11.2016 21:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +382

      лёха72 8 ноября 2016, 15:44

      вот язык бы укоротил.а то футболка

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 8 ноября 2016, 09:05

      Мелковато ))) В майке, да на радио. Вот В ОДНОЙ майке, да в телек - куда ни шло.

      0
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 8 ноября 2016, 05:37

      Рано еще медали вешать, еще весна впереди! А так хочется уже это чемпионство обмыть!


      -1
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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 7 ноября 2016, 23:04

      чтобы Бубнов похвалил спартак?
      да нет, бред какой-то

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > kill_rubin 7 ноября 2016, 23:10

      ...а за что хвалить, дядя???..за то, что все остальные полное хофно???

      0
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK > Саня БУБА 8 ноября 2016, 01:59

      а когда в этой лиге кто то не был офном??? или когда Спартак немного лучше обычного начал играть, тут же все хофно стали??? когда бред несешь лучше под одеялом ок??. чтоб дальше своего носа вонь не шла.

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 7 ноября 2016, 22:24

      ..всем клоунам хочу сказать в ответ: кто слушал (смотрел) прямой эфир на Спорт -ФМ прекрасно все слышали: нобель провоцировал викторыча на ответный жест лаудрупу...и че? (как сказал бы волера)....та не оденет он эту майку! хотя шнобель ее и сделает для этой цели! спартак - чемпион!!! второй терек...третий локо...дальше либо зенит, либо ростов, либо амкар, либо рубин.....цска будет только сдавать...тенденция на лицо (хотя мне и жаль коняшек)

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 ноября 2016, 22:17

      Опять двойка Кариоке)

      -1
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      Рейтинг: +201

      ajoq 7 ноября 2016, 21:59

      Ох уж эти СМИ и "эксперты"... То понос, то золотуха. Прошло чуть больше трети чемпионата, все еще впереди! К тому же зимний перерыв - как начать сезон заново. Радует, что сами спартаковцы молчат по этому поводу - особенно радует Каррера своим подходом как к работе, так и к публичным заявлениям.

      5
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      Рейтинг: +2888

      absent32 7 ноября 2016, 21:39

      Готовьте футболку)))

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 ноября 2016, 21:37

      Не ну я буду рад конечно, но где гарантии, что после четырёхмесячного!!!! перерыва Спартак не сдаст? И что Зенит не прибавит? Правильно, гарантий таких нет, так что рановато... Но на данный момент безусловно Спартак увереннее остальных смотрится!!

      8
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 ноября 2016, 21:30

      кариока давно носит майку с изображением Бубнова..

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