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    Григорий Иванов: «Смысл переходить на «весну-осень», если все равно будем играть в ноябре?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что возвращение на систему «весна-осень» является бессмысленным. Вместо этого, он предложил строить манежи в северных городах и проводить матчи РФПЛ в них.

    – Я был всегда сторонником, чтобы мы играли по системе «весна-осень». Но сейчас, если вернемся назад, опять же будем играть до середины ноября. То же самое. И что – мы будем каждые два года переходить с системы на систему? Мы же поддерживаем наши клубы в еврокубках. Я считаю, что просто нужно строить манежи в северных городах и играть в них. В Перми построили, в Томске есть, но там почему-то не играют. Но «Томь» может принимать команды в Красноярске или Новосибирске.

    У нас странная система. Вот, к слову, московскому «Динамо» можно играть в манеже в ФНЛ, а в Премьер-лиге уже под крышей нельзя. Такой вот регламент… Так что, когда декларировали, что нужно перейти на «осень-весну», надо было строить манежи. Исландия же имеет манежи, и вы видели, как эта сборная выступила на чемпионате Европы. Вот в том-то и дело…

    – 20 ноября «Ростов» примете в манеже?

    – Нет, нам нельзя, будем играть на стадионе.

    – Почему?

    – Приняты поправки в регламент. Теперь можно играть в манеже, если он вмещает 10 тысяч человек. Но у нас уже сейчас по утрам под минус 10… Ну и придет на стадион 1,5 тысячи болельщиков. В чем смысл? В общем, шарахаться не надо. Нужно все продумать, просчитать. Последние два года нам везло с зимой, в этом году она пришла довольно рано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 18:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +212

      perm 242 7 ноября 2016, 22:46

      а когда это в Перми построили манеж ? и где интересно ?

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 7 ноября 2016, 19:25

      Если футбол для зрителей,то надо создать максимально комфортные условия для российских болельщиков .! И пусть это называется хоть зима-лето,хоть лето-весна.

      2
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 7 ноября 2016, 19:21

      Гриша просто у нас уже манеж построил )))))

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 7 ноября 2016, 19:12

      ++++++++++++++++++++++++++++++

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