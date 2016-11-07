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    Нигматуллин: «Вряд ли «Спартаку» что-то помешает уйти лидером на перерыв в чемпионате»

    Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ. По его словам, вряд ли уже что-то сможет помешать красно-белым завершить осеннюю часть чемпионата на вершине турнирной таблицы. При этом бывший страж ворот подчеркнул, что главную опасность для спартаковцев на сегодняшний день представляет «Зенит». Напомним, после 13-ти туров петербуржцы отстают от подопечных Массимо Карреры на три очка.

    «Пока нет серьезных предпосылок для того, чтобы «Спартак» не ушел лидером на зимний перерыв. Думаю, они останутся на своем месте, обойдя и «Зенит», и ЦСКА. Пока команда красно-белых достаточно стабильна на поле. Чего не скажешь об армейцах: они в последнее время всех озадачили. Даже болельщики отправляют на пенсию давних лидеров команды. Насколько кризис затяжной, трудно сказать. Но за четыре матча ЦСКА будет сложно догнать «Спартак». Сегодня «Зенит» наиболее опасный для подопечных Карреры соперник. Да, они уступили «Тереку» в воскресенье. Но проигран всего лишь один бой, а битва за чемпионство еще впереди», – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 17:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 8 ноября 2016, 09:08

      Не кажите "Гоп!"©... Помешать может любая кочка. Держать темп и продолжать прогрессировать!

      0
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 8 ноября 2016, 02:18

      Сыграли меньше половины игр,а уже делают прогнозы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 7 ноября 2016, 22:26

      Терек им помешает

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 ноября 2016, 19:24

      В данном случае "цыплят будем считать весной" (а не по осени, как в поговорке)!

      3
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 7 ноября 2016, 17:46

      цска и зенит проекты. пора закнчивать с ними.

      5
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