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    Роналду: «Новый контракт с «Реалом» – не последний в моей карьере»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, подписавший новое соглашение со «сливочными» до 2021 года, подчеркнул, что данный контракт не станет последним в его игровой карьере. По словам 31-летнего португальца, он намерен продолжать выступления на самом высоком уровне еще на протяжении 10-ти сезонов.

    «Я не сомневался в том, что стоит остаться в «Реале» и продлить свои отношения с величайшим клубом мира. Выигрыш Лиги чемпионов, победа на чемпионате Европы со сборной Португалии, продление контракта с «Реалом» – это год, о котором можно было только мечтать.

    Я счастлив и хочу продолжать находиться в Мадриде, но это соглашение – не последнее в моей игровой карьере, я хочу выходить на поле до 41 года», – сказал Роналду.

    Напомним, Роналду защищает цвета «Реала» с 2009 года. За это время он провел за «галактикос» 360 матчей, записав в свой актив 371 гол.

    Источник: ФК «Реал»

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    07.11.2016 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 7 ноября 2016, 19:33

      последний контракт будет брачный !!!!!!!! с каким нибудь молоденьким боксером=)

      3
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > bodryicska 7 ноября 2016, 20:20

      главное чтоб без душевных травм =)=)

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 ноября 2016, 18:25

      Зидана подсиживает. Не иначе.

      2
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