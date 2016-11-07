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    Геркус готов поддержать возвращение на систему «весна-осень»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что всегда ставил под сомнение систему «осень-весна». Также он отметил, что готов поддержать инициативу возвращения к прежнему варианту «весна-осень».

    «Всегда с сомнением относился к календарю «осень-весна» и к некоторым деталям его составления. Не очень понимаю, зачем играть в Томске в декабре. Это очень спорное решение со спортивной точки зрения. В данном регионе лучше играть летом, так лучше и футболистам, и зрителям. Формула календаря и его детали требуют доработки. А Томск – лишь один из примеров, поскольку самим томичам, думаю, не очень удобно ходить на стадион в декабре.

    Если говорить о возможном возвращении к старому календарю, то я любую инициативу рассматривал с точки зрения удобства для зрителя и телезрителя и удобства продажи продукта. Если с этих точек зрения будет очевидно, что лучше вернуться на «весна-осень» = я эту инициативу поддержу», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2016 14:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 7 ноября 2016, 17:55

      ну вернемся мы в систему весна-осень играть все равно будем в ноябре или марте,что в Томске теплей станет от этой системы,все равно три месяца зимой перерыв а летом заноют очень жарко и через каждый год ЧМ и ЧЕ все будут сборные готовиться а мы что играть будем даже если мы туда не попадем у почти всех команд половина легионеров уедут на подготовку в сборные вообщем всякие Геркусы и эму подобные услышат мутковскую бредятину и давай ему вторить

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 7 ноября 2016, 17:49

      те кто ратует за возвращение к старому тупые или не далекие людишки какой смысл возвращаться в прошлое надо идти вперед Томск? а зачем там вообще нужен футбол поле нет команда еле дышит люди ходят две три тысячи не проще ли там создать хоккейную команду или в мини футбол играть давай те еще в Магадане команду создадим ведь там тоже есть кто любит футбол или на Чукотке Абрамович поможет, у нас страна огромная и летними видами спорта надо заниматься в тех регионах где это позволяет климат, почему у нас нет футбола скажем в Сочи или Адлере во Владикавказе убили футбол а в Томске видите ли очень надо! короче как все было через ж*пу так все и делается что раньше что и сейчас

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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 7 ноября 2016, 16:14

      Система сейчас правильная, просто не совсем удобно сделаны рамки, надо делать меньше летний перерыв, ну или еще играть как в Европе иногда по вторникам и средам, а у нас тупо раз в неделю, просто немного пересмотреть календарь и все, потому что правильно, что еврокубковые команды мы определяем в мае, а не в ноябре!

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > Генрих Баченко 7 ноября 2016, 16:48

      Ты дурак ,Россия не когда не играла ,как в Европе пока не пришол фурсенко и поставил осень-весна половина стадионов не готовы принять в декабре ,лучше весна-осень ,как раньше было

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      Рейтинг: +1423

      Parham > polyshuk23 7 ноября 2016, 16:52

      А вот ты не дурак??? Писать это фуфло???
      Счас вернёмся на систему Весна-осень, а через 2-3 сезона опять возвращаться??7 Когда все стадики и арены будут готовы???

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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко > polyshuk23 8 ноября 2016, 10:33

      я дурак? ты даже прочитать не можешь, что написано у меня про Европу, я говорю о том, чтобы не играть в декабре просто надо пару туров играть в середине недели, вот и все, тогда как и раньше мы будем заканчивать чемпионат в Ноябре, как было до этой системы, да и все равно чемпионат при этой системе стал на одну-две недели длинее вот и все!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 ноября 2016, 16:13

      Как запарили... Нормально сейчас всё, что ныть-то???

      Для тех, кто считает что нынешняя система фуфло:
      - И там и там играли матчи и в марте и в ноябре! Отсюда нытьё по поводу качества полей в некоторые месяцы полная хрень.
      - Сейчас на решающие матчи (апрель-май), приходят гораздо больше людей , чем было ранее (октябрь-ноябрь-декабрь)
      - Посещалка в зимние и холодные месяцы, была и есть примерно одинаковой, но за счёт того, что решающие матчи играются в более тёплую погоду, общая посещалка увеличилась.
      - Летний перерыв! Ещё один бред нытиков. Сейчас перерыв в чемпе составляет 1,5 месяца, раньше он был каждые 2 года по 1,5 месяца из-за чемпов. Т.е. по сути только один год нормальный из двух.
      - Любой футболист скажет, что играть даже в 5-10 градусов, гораздо приятнее и комфортнее, чем херачить в 30 градусную жару.
      - Календари с Европой сихронизированы и теперь не нужно ждать почти целый ГОД, прежде чем команда стартует в еврокубках. За это время команды могут очень сильно сдать, а то и вылететь. За год почти всегда в команде что-то меняется.
      - По новой системе наши клубы наконец попали в ТОП-6 чемпов и стабильно набирают около 10 баллов в зачёт кэфов. Чего раньше, бывало крайне редко, и то в те годы, когда кони и зеня брали трофея. Без них кэфы были бы в районе 6-7 баллов.

      А теперь внимание! Нытики, приведите хотя бы 3 довода того, что старая система лучше, чем нынешняя.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 7 ноября 2016, 15:22

      Ты вот только мне объясни одно: чем календарь системы "Весна-осень" отличается от календаря "Осень-Весна" ???

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Parham 7 ноября 2016, 15:39

      основное:


      1) чемпионат заканчивался в ноябре, в то время как при "осень-весна" играют до начала декабря, скучные и ничего не решающие матчи. а при "весна-осень", даже несмотря на плохую погоду в октябре-ноябре народ ходил бы на стадион из-за интриги и завершающей решающей стадии чемпионата


      2) летом был перерыв в 1 месяц, максимум - 1,5 месяца (при ЧЕ и ЧМ). сейчас чемпионат заканчивается в середине-конце мая (когда в России только начинается хорошая погода) и возобновляется в середине-конце июля (когда уже лето близится к завершению) - 2 месяца простоя в самый лучший для футбола сезон.

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      Рейтинг: +1423

      Parham > VGreen 7 ноября 2016, 15:59

      1)Чем тебе не нравится хорошая погода в ноябре в таких городах как: Краснодар, Грозный,Ростов-на-Дону???
      2) Для тебя существует разница интрига в конце ноября и в конце мая??? И что самое интересное : ты считаешь в мае было меньше болельщиков последних сезонов, по сравнению когда была система Весна-осень в декабре??? Счас посмотрим что статистика ответит.
      3)Ты не хочешь видеть на матчах лидеров команд или игроков заигранных в сборной??? Я не вижу у них времени на отпуск или передышку при системе Вечна-осень. И на кого ходить смотреть??

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