«Спартак» не будет играть товарищеские встречи в перерыве на матчи сборных

«Спартак» не намерен брать участие в товарищеских встречах в паузу, вызванную матчами национальных сборных, на этой неделе. После 13-ти туров РФПЛ красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Зенит» на три очка.

«В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игры. Нам предстоят пять выходных, а затем возобновится тренировочный процесс», – сообщил директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Леонид Трахтенберг.