В следующем сентябре сборная России может провести сбор в Новогорске

Сборная России может провести сбор в учебно-тренировочном центре «Новогорск» осенью 2017 года. По словам директора учреждения Александра Доморацкого, в данный момент делается все, чтобы реконструировать его к следующему сентябрю.

«Мы будем реконструировать первый корпус, в Новогорске уже несколько раз бывало руководство РФС, был Станислав Черчесов. Обсуждаем все вопросы, работаем в плотном контакте. Планируем, что к 1 сентября 2017 года все должно быть готово и сборная России проведет здесь осенний сбор, который стартует 4 сентября. Мы сейчас на стадии проектирования, условия жесткие, надеемся, что в течение двух месяцев проект будет готов, а в конце декабря – начале января начнется финансирование в рамках программы по подготовке к чемпионату мира 2018 года. Выделяются значительные средства.

Мы в свое время хотели, чтобы в программу была включена и реконструкция футбольных полей, создание настоящей базы для сборной России. И, к нашей радости, окончательное решение принято: российская команда будет здесь находиться и готовиться во время чемпионата мира 2018 года», – сказал Доморацкий.