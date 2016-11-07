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    Журналист: Кадыров не использовал микрофон на игре «Терек» – «Зенит»

    Журналист Адам Зубайраев опроверг информацию об использовании громкой связи на стадионе «Ахмат-Арена» почетным президентом «Терека» Рамзаном Кадыровым во время матча 13-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). По его словам, микрофон находился не в руках главы Чеченской республики.

    «Коллеги, вчера вовремя матча микрофон был не у Кадырова. Выкрики не были оскорбительными. Диктор и впредь будет поддерживать команду», – написал Зубайраев на своей странице в Twitter.

    Сегодня руководитель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что использование громкой связи на игре «Терек» – «Зенит» будет вынесено на рассмотрение комитета.

    Источник: Twitter

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    07.11.2016 13:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1191

      ttter 7 ноября 2016, 18:47

      Там свой мир!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 7 ноября 2016, 16:25

      Делают проблему не из чего. Футболу микрофон никак не мешает. Нужно на поле играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 ноября 2016, 16:08

      Правильно,была использована запись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 ноября 2016, 15:41

      ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО МИКРОФОН ВЫИГРАЛ У ЗЕНИТА? Грош тогда ему цена.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 ноября 2016, 15:39

      Жополиз бл, аж тошно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18257

      ilichkadr 7 ноября 2016, 15:16

      Если не Рамзан, то видимо Галкин под Рамзана заряжал........цирк

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2016, 14:38

      Да ради бога. Пусть творят, что хотят, но на дворовом уровне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      RJM555 7 ноября 2016, 14:35

      оказалось все дело в микрофоне............

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      ateist90 7 ноября 2016, 14:02

      Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку....кто не понял тот поймет...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 ноября 2016, 14:00

      Да пох, пусть орет, в Европу их все равно ни кто не пустит...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > ufos73 7 ноября 2016, 14:56

      Конечно не пустят, ну или будут в Москве играть, в Грозный ни одна команда не поедет

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ufos73 7 ноября 2016, 15:44

      согласен! бородатых нохчо-дикарей видеть никто не хочет

      3
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