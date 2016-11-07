УЕФА продлил временную дисквалификацию Еременко

Что за тайна, это что то новенькое? год то дадут, не сомневаюсь, а то и больше.
Достали уже эти пидоры!!!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что УЕФА продлил отстранение полузащитника Романа Еременко до рассмотрения дела, которое состоится 10 ноября.
«УЕФА продлил временную дисквалификацию. Это нормальная практика, у нас не было иллюзий на этот счет.
Надеюсь, что мы отстоим свою позицию по Еременко. Мы считаем, что халатности со стороны футболиста не было. Понятно, что рассмотрение предстоит серьезное, и я пока не хочу раскрывать детали. Будем надеяться на оправдательный приговор», – сказал Бабаев.