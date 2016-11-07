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    УЕФА продлил временную дисквалификацию Еременко

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что УЕФА продлил отстранение полузащитника Романа Еременко до рассмотрения дела, которое состоится 10 ноября.

    «УЕФА продлил временную дисквалификацию. Это нормальная практика, у нас не было иллюзий на этот счет.

    Надеюсь, что мы отстоим свою позицию по Еременко. Мы считаем, что халатности со стороны футболиста не было. Понятно, что рассмотрение предстоит серьезное, и я пока не хочу раскрывать детали. Будем надеяться на оправдательный приговор», – сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    07.11.2016 00:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 7 ноября 2016, 16:40

      Что за тайна, это что то новенькое? год то дадут, не сомневаюсь, а то и больше.
      Достали уже эти пидоры!!!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 ноября 2016, 13:29

      "Мы считаем, что халатности со стороны футболиста не было."
      А что было? Злой умысел?
      Ты так наговоришь..,дисквы Ереме года на два...

      0
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      Рейтинг: +80

      СК 7 ноября 2016, 11:08

      "Будем надеяться на оправдательный приговор". Ну, оправдают, а очки-то кто вернёт?! Итак играть некому, а тут ещё и УЕФА докопалось.

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      Рейтинг: +18257

      ilichkadr 7 ноября 2016, 08:59

      не хочу раскрывать детали.......значит есть чего бояться!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 ноября 2016, 01:30

      А компенсация? Пусть пока и не за "бесцельно прожитые годы", но за необоснованно пропущенные матчи?

      5
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 ноября 2016, 01:23

      Ну дай Бог оправдают еременко

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