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    Карпин: «Спартак» – главный претендент на титул»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после ничьей ЦСКА в матче с «Амкаром» выразил мнение, что на данный момент главным претендентом на победу в РФПЛ является команда Массимо Карреры.

    «Понятно, что ЦСКА больше мешало поле, им надо было созидать. Армейцы повели в счете, для них раньше это всегда равносильно было победе, но не сейчас. До перерыва еще несколько туров и отставание ЦСКА от лидера может даже увеличиться. «Спартак» в первом тайме в Томске играл совсем здорово, после перерыва ослабил игру и мог поплатиться за это. Так или иначе, сейчас это самый главный претендент на титул», — отметил Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2016 23:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      краббб 7 ноября 2016, 01:37

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 7 ноября 2016, 00:58

      Осень всё покажет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 ноября 2016, 00:01

      Кстати, с удовольствием послушал бы сейчас тех, кто говорил:
      "Дайте Диме поработать"
      "А что Аленичев мог с таким составом сделать?"
      "Это игроки плохие, всех разогнать, Диму оставить".

      Как оказывается, если за зарплату не только интриги плести, а еще и работать - будет результат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 6 ноября 2016, 23:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из-за того ,что болельщики у Спартака муд....ки ;Спартак не будет чемпионом !!!!пусть будет лучше краснпдар или Ростов !!!хоть даже Терик )

      -15
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Чурка07 7 ноября 2016, 11:23

      Ну ты и чмо))) Гопота тупоголовая.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 6 ноября 2016, 23:40

      Валера, верит!

      6
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