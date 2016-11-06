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    Кадыров: «Терек» в очередной раз доказал, что является командой с духом победителя»

    Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы грозненской команды над «Зенитом» в матче 13-го тура РФПЛ.

    «Дорогие друзья, очередную захватывающую и красивую игру продемонстрировал сегодня в Грозном республиканский футбольный клуб «Терек». Проигрывая уже в начале первого тайма со счетом 1:0 «Зениту», грозненцы сумели не только отыграться, но и довести этот матч до убедительной победы. Итог матча — 2:1 в пользу нашей команды. Голы в ворота соперника забил Беким Балай.

    Мы благодарны подопечным Рашида Рахимова за проявленный характер, зрелищную игру против команды топ-уровня и волевую победу. Ну а «Терек» в очередной раз сегодня доказал, что изначально является командой с духом победителя, независимо от своего соперника и его ранга. Примечательно, что уже вторую победу подряд наш клуб одерживает, проигрывая по ходу матча. Именно в такие моменты и сказывается дух уверенного в своей победе сплоченного коллектива», – сообщил Кадыров.

    Источник: Instagram

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    06.11.2016 20:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 ноября 2016, 11:11

      Просто Терек более сильная команда, чем Зенит. Нечему удивляться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 7 ноября 2016, 07:11

      прошлый матч Терека не смотрел... в этот раз решил посмотреть...

      Договорной игры не было и в помине... Терек выиграл по делу!!! хотя Зениту пару раз откровенно не повезло...

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 6 ноября 2016, 23:47

      Ну, вообще-то чего злобствовать. По делу проиграли, из-за своих ошибок. А Рамзан имеет полное право теперь гордиться.

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 6 ноября 2016, 22:29

      пух добедителя

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 ноября 2016, 21:56

      Дух победителя у духов

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 6 ноября 2016, 21:44

      Всегда Зенит с Тереком сложно играет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 ноября 2016, 21:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очередной раз терик доказал что могут купит любой матч чемпионата России

      -6
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