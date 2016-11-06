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    Луческу остался недоволен судейством и плохим полем в матче против «Терека»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился наблюдениями от гостевого матча 13-го тура чемпионата России с «Тереком», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

    – Тридцать минут команда неплохо провела. Что произошло потом?

    – Была расслабленность и невнимательность, особенно когда соперник забивал первый гол. До него соперник почти ничего не создал, мы полностью доминировали на поле. Допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, был фол на Хави Гарсии, который судья не заметил.

    Доволен вторым таймом, получилась хорошая игра. «Терек» заслуживает похвалы, они отдали все силы. Чувствовалось их желание. Игра получилась быстрой, зрелищной, и все зрители получили от нее удовольствие. Может быть, ничейный результат был бы более правильным по сегодняшнему матчу. Если учитывать, что соперник дважды сыграл рукой в своей штрафной, удивительно, что судья этого не заметил. Арбитр принял такое решение, и он отвечает за это.

    Игра проходила на не очень хорошем поле. Тяжело был восстановиться после «Дандолка», где тоже играли на сложном поле и там потеряли Ломбертса и Шатова. Сегодня потеряли Нету, Витселя и Кришито. Специфическая ситуация. Есть две недели, будем надеяться, что восстановим игроков. Жирков чувствовал себя не очень хорошо, тем более на таком тяжелом поле, и при той нагрузке, которая у него была.

    – Игрок сборной, который числится травмированным, выходит сегодня на поле. Как произошла такая ситуация?

    – Это моя проблема, а не ваша. Я ее сам решаю. Какие у вас проблемы? Он не играл с «Дандолком», если вы заметили. У нас 12 человек, образно говоря, он сегодня сыграл и почувствовал недомогание.

    – Если Черчесов позовет Дзюбу, вы его отпустите?

    – У него, если вы заметили, мышцы все в тейпах, поэтому он вышел на морально-волевых. Сам он сегодня сказал, что больше не сможет. Будем думать, что делать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2016 20:08
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 ноября 2016, 04:19

      Нохчи молодцы!.....остановили бомжей на радость мясу)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 6 ноября 2016, 23:17

      помнится, многие эксперты похожие слова про решения судьи говорили после шоу 2 окт, но (!) не главный тренер Спартака.
      работает пословица о бумеранге)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 6 ноября 2016, 22:55

      Там Кадыров сверлил взглядом Карасёва

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 6 ноября 2016, 22:47

      на счет поля не знаю, я конечно своих не выгораживаю сейчас я просто констатирую, Спартак играл с томью на гололёде в - 14 и никто не жаловался. обе команды в одинаковых условиях. терек был сильней!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 6 ноября 2016, 22:44

      Плохому танцору мешают яйца.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 6 ноября 2016, 22:15

      Спалетти вечно ныл про судейство, потом Андрэ Виллаж-Бомж, теперь Луческу.

      Миллер, пора понять, что не всё в мире можно купить, тем более за счёт государства.

      8
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      Рейтинг: +11358

      alp > Павелий 6 ноября 2016, 22:51

      ага. вот то ли дело спартак !! ни слова о судействе!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Павелий 6 ноября 2016, 22:56

      А спартаковцы почётную грамоту написали судейскому комитету

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 ноября 2016, 21:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А давайте введём за правило. Даём тренеру хозяев поля громкую связь, и пусть орёт что хочет. Начало сегодня положено.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +3896

      minaev23 > Zeff 6 ноября 2016, 21:36

      Ты думаешь они победили из-за этого? А приятно слушать вашего орлова в матчах чемпионата?

      11
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      ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд > Zeff 6 ноября 2016, 21:48

      А давайте бомжей поставим в условия остальных команд а не супер спонсируемого и посмотрим за какое время они скатятся в фнл

      4
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      ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий > МасСуд 6 ноября 2016, 22:14

      Или просто как в Италии их для профилактики сразу туда направим.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > МасСуд 6 ноября 2016, 22:17

      Ты бы вообще помолчал. Выигрываете по беспределу,
      запугивая судей. Проигрываете по договору. Что за команда. Вас вся страна спонсирует. Мало? Вам в ЛЧ, а нам В ФНЛ? Так, что ли?

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > minaev23 6 ноября 2016, 22:24

      Ну прибавили они, после этого здорово. Следует ввести повсеместно.

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 6 ноября 2016, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль, конечно. что ж, когда то и мы должны были потерять 3 очка, но мы то с вами знаем, что чемпионом будет Зенит. Терек поздравляю с победой.

      -6
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      Рейтинг: +124

      1cent 6 ноября 2016, 21:04

      вот блять так и знал что вонь пойдет

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > 1cent 6 ноября 2016, 21:23

      Тебе цена 1 цент (65 коп.).

      -3
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 6 ноября 2016, 21:00

      Плохому танцору яйца мешают. Проще всего скинуть вину на судью или на газон

      10
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