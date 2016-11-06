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    Колосков: «При системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. А что сейчас?»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нынешняя система проведения матчей чемпионата России изначально была не продумана и теперь не приносит никаких плодов. Напомним, с 2012 года игры РФПЛ проходят по системе «осень-весна».

    – Сегодня Виталий Мутко признал очевидные минусы нынешней системы. Поддерживаете президента РФС?

    – Переход на систему «осень-весна» изначально был не продумана. Я уже не раз говорил об этом. Уже язык сломал, утомил разговорами. Я же заявлял: «Нельзя переходить на систему, не подготовившись».

    – Почему же вас не послушали?

    – Причем люди, которые агитировали за «осень-весну», утверждали следующее. Мы синхронизируем международные календари, и сразу же наступит прорыв в еврокубках. Мол, мы получим преимущество. В итоге людям, которые не очень глубоко разбираются в футболе, этот аргумент показался убедительным…

    Однако никаких успехов за последние пять лет мы в Лиге Европы, Лиге чемпионов что-то не добились. Напомню, что при системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, время от времени наши клубы пробивались куда-то высоко. А что сейчас? Ноль... Порой вылетаем уже в квалификации. То есть аргумент абсолютно не сработал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2016 17:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +498

      Поль 6 ноября 2016, 22:25

      До кубка уефа при старой схеме команды отыграли 15 лет! А сейчас пока лишь пять! Десять лет в запасе)))

      0
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      Рейтинг: +26

      robocop 6 ноября 2016, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Старый пердун.Раньше и вода была мокрее и трава зенелее

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 6 ноября 2016, 19:29

      Самая большая проблема в том, что до еврокубков часто добираются клубы уже не в том состоянии. Сколько раз бывало, что клуб брал в декабре призовое место, а пока начинались еврокубки, от нас играл клуб, идущий во второй половине таблицы. Плюс усилиться зимой тяжело перед новым сезоном. А расстаться наоборот летом очень просто, тем самым посреди сезона лишиться ключевого игрока.

      -1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 ноября 2016, 19:23

      абсолютно прав. я тоже в свое время был против. плюс только один: больше летних дней походить на футбол на стадион. А для клубов их нет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 6 ноября 2016, 19:01

      побольше мороза для тех кто это выдумал

      1
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