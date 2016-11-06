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    Михаил Кержаков, Мак и Кокорин выйдут с первых минут в матче между «Тереком» и «Зенитом»

    Стали известны стартовые составы «Терека» и «Зенита», в которых команды начнут матч 13-го тура РФПЛ.

    «Терек»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев, Балай, Роши.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Кен, Плиев, Родолфо, Мирзов, Садаев, Мбенгуе, Кадыров, Лебеденко, Адилсон.

    «Зенит»: М. Кержаков, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Кокорин, Дзюба.

    Запасные: Лодыгин, Обухов, Чернов, Юсупов, Могилевец, Маурисио, А. Кержаков, Джорджевич.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    06.11.2016 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 ноября 2016, 18:45

      Проигрывает Зенька.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 6 ноября 2016, 17:12

      Очень рад, что Хави Гарсия поправился)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 6 ноября 2016, 17:10

      Вперед,ЗЕНИТ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 6 ноября 2016, 17:05

      хоть комментирует не орлов

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 6 ноября 2016, 17:03

      как в сборную так дзюба больной, как в зените за деньги так здоров, и уже не в первый раз

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 6 ноября 2016, 16:44

      Удачи нашим

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