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    «Бавария» поспорит с «Тоттенхэмом» за Иско

    Руководство «Баварии» заинтересовано в приобретении полузащитника «Реала» Иско. По информации источника, мюнхенский клуб готов приобрести футболиста во время зимнего трансферного окна. Кроме «Баварии», на 24-летнего хавбека также претендует «Тоттенхэм», который хочет взять игрока в аренду.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг договоренности с Иско о продлении контракта. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере восемь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    06.11.2016 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 6 ноября 2016, 15:58

      Не нужен он Баварии...Вератти был бы идеальным вариантом

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