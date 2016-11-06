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    Мутко: «Для северной страны нехорошо терять целый летний месяц футбола»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что никаких изменений в формате проведения чемпионата России не планируется до ЧМ-2018. Отметим, что с 2012 года матчи РФПЛ проводятся по системе «осень-весна».

    «У нас есть формула проведения, есть календарь, и что-то изменить сейчас тяжело. Даже если бы мы играли с другой формулой, все равно заканчивали бы в середине ноября, это всегда так было. Другое дело, что жалко целый летний месяц, который мы теряем. Это, безусловно, для северной страны нехорошо. Будем думать, но до чемпионата мира мы вряд ли что-то поменяем. Потому что опять придется делать рваный переходный чемпионат, сами знаете, что это такое», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2016 14:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +973

      Krics 6 ноября 2016, 20:59

      Помниться за переход Гинер с Газаевым активно агитировали, пора вспомнить "героев", что они сейчас думают.

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 6 ноября 2016, 20:00


      Так кто мешает-начинайте раньше, заканчивайте позже. Другое дело, что наши команды к еврокубкам должны раньше начинать готовиться-но сколько у нас таких команд по весне? Одна-две. Да и не мешало это, например, Динамо Киев и Тбилиси, ЦСКА и Зениту.

      0
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 6 ноября 2016, 15:26

      "Будем думать")) время подумать приходит для таких только в лефортово...

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 ноября 2016, 15:10

      ты же сам ратовал за то, что бы мы перешли на осень-весна... А теперь "жалко летний месяц". Начинайте раньше и заканчивайте первый круг либо на южных полях, либо раньше. А то Спартак в Томске при минус 13 играл, Локомотиву тоже обещают до -20. Это не бенди-это футбол...

      8
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      Рейтинг: +6913

      батог > ljrljr0505 6 ноября 2016, 19:39

      Надо Мутко и Фурсенко ездить оставшиеся игры с Паровозом и что бы в футболке и трусах по дорожке полтора часа отбегали, тогда изменения будут до Нового года!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 ноября 2016, 15:06

      а я думаю, что менять ничего не надо, просто пораньше начинать чемпионат летом

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 ноября 2016, 14:43

      "Другое дело, что жалко целый летний месяц, который мы теряем".
      Виталий Мутко

      Так все АДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ об этом сразу написали! Или Мутко лишь "писатель, а не читатель"? Как чукча в анекдоте?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      Smekaev 6 ноября 2016, 14:40

      Расширят чемпионат на 2 команды

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 6 ноября 2016, 14:37

      Так ты же сам эту систему вместе с Фурсом и протолкнул. А теперь ему видите ли целый летний месяц жалко. Плохо когда вместо головы жопа, да и та лишь о распиле думает

      9
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      Рейтинг: +1163

      ВасяК 6 ноября 2016, 14:30

      Сначала нах...тели,а теперь они будут думать!!!

      8
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