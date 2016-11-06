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    «ПСЖ» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, руководство французского клуба находится в поисках усиления линии нападения и готово подписать 28-летнего аргентинца. Кроме «ПСЖ», в услугах футболиста заинтересован «Реал».

    По данным Transfermarkt, стоимость Агуэро составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Манчестер Сити» в АПЛ девять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

    Источник: Goal.com

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    06.11.2016 13:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      DS7 6 ноября 2016, 13:41

      Зачем, блин, Реалу Агуэро? никто не спорит, игрок эталонный! но дайте шанс Морате, с такими партнерами он может вырасти в игрока уровня того-же Куна. Бредовая трансферная политика

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