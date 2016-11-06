«ПСЖ» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, руководство французского клуба находится в поисках усиления линии нападения и готово подписать 28-летнего аргентинца. Кроме «ПСЖ», в услугах футболиста заинтересован «Реал».

По данным Transfermarkt, стоимость Агуэро составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Манчестер Сити» в АПЛ девять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.