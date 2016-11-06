Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Индзаги: «Лацио» должен прибавить в стабильности»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги считает «Наполи» и «Ювентус» лучшими клубами Серии А. Об этом он заявил после матча внутреннего первенства с неаполитанцами, который завершился со счетом 1:1.

    «Наполи» произвел очень хорошее впечатление по этому матчу. Эта команда прекрасно организована и не дает сопернику проявить сильные качества. Неаполитанцы наряду с «Ювентусом» – лучшие в Серии А. После них идут «Рома» и «Милан», которые нельзя сбрасывать со счетов. «Лацио» должен прибавить в стабильности», – отметил специалист.

    Напомним, что на данный момент «Лацио» занимает четвертую строчку турнирной таблицы Серии А.

    Источник: TMW

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2016 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11