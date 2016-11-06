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    Сарри: «Я не разочарован игрой своей команды в матче с «Лацио»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри доволен тем, как сыграла его команда в матче 12-го тура Серии А с «Лацио» (1:1).

    «Думаю, что в данный момент «Наполи» показывает один из лучших игровых отрезков при мне, но все равно мы не можем победить. Мы не превращаем в голы моменты, которые создаем, но я бы больше волновался, если бы у нас таких моментов не было.

    Я не разочарован игрой своей команды в матче с «Лацио», но я расстроен из-за потери очков. Мы должны двигаться вперед и не думать об игроках, которые ушли или травмированы», — сказал он после игры.

    Источник: Football Italia

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    06.11.2016 10:46
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