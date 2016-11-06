В РФС разработали новую систему назначения судей на матчи

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о новой системе регулирования назначения судей и инспекторов на матчи.

Как заявил руководитель департамента, система будет связана с качеством работы каждого арбитра.

«Сегодня схема работы департамента поменялась, у нас должны быть некие общественные точки зрения, имея в виду решения ККК, объективно помогающие дать официальную оценку работе судьи и инспектора. Например, на момент вопроса я еще не имел официальной информации от инспектора и судьи матча Алексея Еськова. Но даже если я ее имею, то это мое личное, возможно, неправильное мнение – здесь нельзя торопиться, давая даже предварительную информацию; вот для этого и нужна независимая комиссия.

Я давно не стою на каких-то позициях авторитаризма, но хочу, чтобы вы приняли нашу модель работы. Чтобы мы давали вам информацию, которая была бы правильной, четкой и основанной не на моем личном мнении, а на том, что примет консолидированный орган. Комиссия уже создана, буквально на днях мы представим положение о регулировании назначения судей и инспекторов, которое будет зависеть от качества судейства.

Если судья получил, например, неудовлетворительную оценку, то ему будет снижаться нагрузка условно на один тур, вторая такая оценка – на два тура, и так далее. Для этого мы должны комиссии отдать определенные нормативные документы, потому что раньше ничего не было, мы действовали по понятиям. Сегодня мы должны все поставить на рельсы закона, ведь по старинной латинской истине не может быть наказания без закона. Если мы судье снижаем нагрузку, то он должен знать, почему, по какой статье и на сколько туров», – сказал он.