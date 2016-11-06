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    Нигматуллин о натурализации: «В сборной не могут играть наемники»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался против натурализации бразильских игроков для национальной команды.

    «Эту тему пора заканчивать. Окошечко, которое выдает всем бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично просто. Ставка делается не на то. Нужно воспитывать молодежь, которая этот паспорт получает при рождении. В сборной не могут играть наемники. Там должны быть свои футболисты, которые играют за национальную команду бесплатно, как это было сто лет до недавнего времени», – заявил он.

    Напомним, что в этом году российское гражданство получили хавбек «Краснодара» Жоаозинью и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2016 10:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 ноября 2016, 17:00

      100%. Никакой радости за НАШ футбол не может быть, если результат сделан НЕ нашими игроками. Должна быть реальная картина.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 ноября 2016, 14:07

      Суть вот в чем по моему. Даже если мы дадим всем лучшим нашим легам паспорта, они все равно не смогут ни чего добиться в сборной, будем сильнее, уважать станут больше, в рейтинге поднимемся (все это тупо понты), но все равно, ни одного титула они нам не принесут! А вот для детей, для детских школ, это будет конец! Зачем растить, если можно купить? )))

      6
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > ufos73 6 ноября 2016, 15:05

      Очень жаль, что многие этого не понимают.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 ноября 2016, 13:46

      сложно это все...если и давать гражданство, то игроку на голову сильнее наших. А потом после того как он получил гражданство, то он вроде тоже становится нашим. Но радости от этого мало... Наши чиновники как всегда идут по пути наименьшего сопротивления... дали гражданство и здорово. А своих воспитывать, создавать академии футбола, хотя бы спортшколы- годы деньги нервы... Зачем???

      1
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 6 ноября 2016, 13:24

      Депардье русский паспорт получил,
      Вот бы его Черчес пригласил.
      Ещё есть какие-то рожи,
      Которые считают, что с паспортом на русских стали похожи.
      Я не за тех, кто русским станет,
      Лучше свой, хоть башкир, хоть татарин.

      2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 6 ноября 2016, 12:51

      Прав Руслан.Сложившаяся бедственная ситуация с футболистами для сборной ,образовалась давно.Но РФС ничего не сделал для ликвидации проблемы.Но и РФС не полностью виноват.Виновата СИСТЕМА.Виноват режим,обманным путём установленный в России. В стране делается всё так,что Гитлеру остаётся вертеться в гробу от зависти.Яхты,самолёты для собак жены вице-премьера,а на детских тренеров денег нет.Нет денег и на массовую подготовку талантливых ребят.Мутко расскажет про большое количество искусственных полян возле учебных заведений и... будет прав,-у каждой школы,теперь,воняют в жару резиной. Иди,пацаны с улицы,поиграйте! Чёрта с два!-Платить надо! А кто играет? -Дурака на уроке физкультуры валяют школьники,а по вечерам и выходным сгоняют с себя сало чиновники, мусора и коммера! Вот и собирайте из этих жирных котов ,гражданин Мутко,свою сборную! Нефиг бразильцев подтягивать,чтобы прикрыть свою подрывную деятельность.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > yorgenbarenz 6 ноября 2016, 12:53

      Абсолютно верно.

      1
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 6 ноября 2016, 12:46

      Руслан Нигматулин же DJ...

      -1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 6 ноября 2016, 12:24

      В мини-футболе бразильцы натурализованные играют и неплохо,чуть чемпионами мира не стали, и никто не истерит ! И я горд за то что наши мини футболисты вторые в мире !

      0
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      Рейтинг: +96

      isbagty > опус 2 6 ноября 2016, 12:52

      Смотрел я тот финал, хет трик как раз бразилец оформил, но ни радости от этого, ни горечи от поражения особо не испытывал, как буд-то и не Россия играла в финале.

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > опус 2 6 ноября 2016, 12:56

      Если ты не знал, то наши в мини-футбол до того, как бразильцев стали приглашать, играли лучше. А горд ты не за наших пацанов, а за иностранцев. Ну так продолжай за них гордиться, но никак не за Россию.

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > опус 2 6 ноября 2016, 14:12

      Раньше мини-футбол, был достаточно популярен в России, а сейчас? Хорошо если хоть счет по новостям смотрят ))

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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 6 ноября 2016, 11:53

      а что еще делать если у нас в защите берёзы играют молодых даже не рассматривают вот чем им ФНЛ не нравиться нет чтобы там таланты присмотреть

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      Рейтинг: +763

      alex1004 6 ноября 2016, 11:44

      Если уж и натурализовать игроков, то они должны быть явно сильнее своих, но даже и в этом случае, как-то не очень хочется.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 ноября 2016, 11:34

      Абсолютно верно ......... надо воспитывать своих !

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