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    Нигматуллин: «В голове Миранчука происходит что-то неправильное»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент хавбек провел за московский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

    «Видимо, на Миранчука негативно действуют разговоры о продлении контракта. Да и вообще в его голове происходит что-то неправильное. Уже прошло почти полчемпионата, а от игрока команды Месси мы не увидели ни одного результативного действия. Не имеет права так провально проводить сезон человек, которого выбрал сам Месси, а тем более кого выбрал сам Юрий Павлович и поставил в основной состав», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2016 22:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 ноября 2016, 10:09

      У всех бывает черная полоса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 5 ноября 2016, 22:35

      Чего-то Нигматулин разговорился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 5 ноября 2016, 22:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и Месси ошибается,а уж Палыч тем более

      -5
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