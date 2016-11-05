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    Тухель: «Очевидно, что без Обамеянга нам не достичь ни одной из своих целей»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча десятого тура Бундеслиги против «Гамбурга» (5:2), в котором четыре гола забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Четыре гола – это великолепно, абсолютное топ-выступление. Всегда было и остается очевидным, что без Обамеянга нам не достичь ни одной из наших целей.

    У нас не было иного выбора, кроме как победить сегодня. Мы хотели этого результата – мы его получили. Дело было не в тактике. Нам срочно нужен был результат. Нам есть над чем работать, но сейчас не время для критики», – сказал Тухель.

    Источник: Goal.com

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    05.11.2016 21:48
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