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    «Томь» не станет переносить домашний матч против «Терека» из-за 16-градусного мороза

    Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов заявил, что клуб не будет переносить домашнюю встречу 14-го тура РФПЛ против «Терека», несмотря на то, что в день игры ожидается 16-градусный мороз.

    «Поле находится в пригодном состоянии, это отметили специалисты «Спартака» и футболисты на предыгровой тренировке. Поле мягкое, пригодное для игры в футбол.

    Единственное – было прохладно, воздух холодный, но это такое время года. К сожалению, у нас в Сибири может быть еще и пониже температура. Следующий матч планируем пока играть на поле в Томске.

    Погода для двух команд была одинаковой. Конечно, было непросто для легких, и может быть футболисты не показали всего своего потенциала, но футбол смотрелся», – сказал Кудряшов.

    Добавим, что сегодня «Томь» принимала «Спартак» (0:1) при температуре минус 13.

    Источник: Р-Спорт

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    05.11.2016 19:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 ноября 2016, 15:30

      календарь надо нормально составлять. идиоты блин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 ноября 2016, 21:52

      Фурсенку пусть позовут яйцы морозить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2285

      kvm 5 ноября 2016, 21:21

      будет просьба о переносе матча на юг...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 ноября 2016, 20:54

      Русским не бывает холодно,нам бывает свежо

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB > alex kidn 5 ноября 2016, 21:30

      Да и с Локомотивом 1-го Декабря при минус 25 можно сыграть!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter > ZhenjaSAB 5 ноября 2016, 22:37

      Ну президент выйдет и скажет:"Прохладно но играть можно,да и поле в отличном состояние".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 ноября 2016, 20:49

      Поле всё в снегу,но после слова "прохладно" я чуть не заплакал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 20:07

      Правильно! Удачи Томску.

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 ноября 2016, 20:04

      измором взять хотят! ))

      0
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