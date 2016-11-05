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    Компания «Вобис Компьютер» стал спонсором «Ростова»

    Одним из новых инвесторов «Ростова» стала компания «Вобис Компьютер», занимающаяся дистрибьюцией смартфонов и других электронных устройств на территории России. Подписание спонсорского контракта прокомментировал исполнительный директор жeлто-синих Константин Дзюба.

    «Мы заключили соглашение о партнерстве с компанией «Вобис Компьютер», которая развивает бренд Highscreen. Мы рады что выступление футбольного клуба «Ростов» привлекает к себе внимание спонсоров. Важно, что партнеры приходят к нам в клуб, что мы становимся интересными. В конце сезона мы проведем анализ и поймем, как прошла наша работа.

    Бренд компании будет размещен на игровой форме, под номером футболиста. Такая форма будет использоваться только на матчах российской футбольной Премьер-лиги», – сказал Дзюба.

    Напомним, генеральный инвестор «Ростова» «Группа Агроком» отказалась от дальнейшего сотрудничества с клубом из-за невыполнения последним условий контракта.

    Источник: ТАСС

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    05.11.2016 17:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 5 ноября 2016, 22:30

      Следующую игру хочу увидеть в полном составе и без экспертов....ОНИ Супер!!!

      1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 5 ноября 2016, 22:26

      Давай за ПОЗЕТИВ!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 5 ноября 2016, 22:24

      Политику если поймут команды.... в этом году нечего ловить, кого вдруг пригласят" Они вне игры" им бы немного хорошо выступить в чемп.Я за РОСТОВ!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 19:44

      А потянет? Эта компания не очень-то тратилась даже на рекламу, хотя дела вроде в гору идут.

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 5 ноября 2016, 18:12

      надолго ли...

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