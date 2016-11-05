Сборная России проведет матчи Кубка конфедераций в ретро-форме

Как сообщает Footy Headlines, сборной России был презентован домашний комплект формы, в котором подопечные Станислава Черчесова будут проводить игры Кубка конфедераций в 2017 году. Форма получила название «Алый», а при ее создании в качестве примера была взята экипировка сборной СССР 1980 года. Отмечается, что новинку российская команда примерит на себя уже в ноябрьских встречах с Катаром и Румынией.
Гостевой комплект будет аналогичным тому, что использовался сборной на чемпионате Европы во Франции летом нынешнего года.
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Источник: Бомбардир.ру