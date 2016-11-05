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Сборная России проведет матчи Кубка конфедераций в ретро-форме

5 ноября 2016, 16:53
14

Как сообщает Footy Headlines, сборной России был презентован домашний комплект формы, в котором подопечные Станислава Черчесова будут проводить игры Кубка конфедераций в 2017 году. Форма получила название «Алый», а при ее создании в качестве примера была взята экипировка сборной СССР 1980 года. Отмечается, что новинку российская команда примерит на себя уже в ноябрьских встречах с Катаром и Румынией.

Гостевой комплект будет аналогичным тому, что использовался сборной на чемпионате Европы во Франции летом нынешнего года.

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (14)
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Munez89
1478355421
Норм
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Redland
1478357444
Форма 2007 года самая нормальная была ИМХО
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Анатолий Одинец
1478357502
Содержание в форму
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товрос
1478357797
мать ее за ногу эту форму,пусть назло всем чемпионат мира в семейных трусах выиграют
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franck_ribery
1478361589
да пусть хоть в чем выходят, главное, чтобы толк был!
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kosmonaft
1478437219
кирзачи им с тулупами и в сибирь
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Sergej-74
1478468959
а лучше без формы может хоть от стыда забегают
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zadira56
1478489643
Жаль СССР не вернуть...
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Azenkur
1478635957
Белая как у поляков прям.
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serhz
1478694843
На них хоть что наденьте ! -четвёртое место в группе они никому не отдадут - никогда !
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