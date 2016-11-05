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    Игорь Кудряшов: «Томь» находится без финансирования с мая»

    Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал о задаче команды в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Также он подчеркнул, что томичи до сих пор не решили проблем с собственным финансированием. Сегодня подопечные Валерия Петракова потерпели очередное поражение, уступив дома «Спартаку» (0:1) в матче 13-го тура.

    «Главная задача, которая сейчас стоит перед «Томью», – сохранить место в Премьер-лиге. Впереди будет несколько выходных, кто-то уезжает в сборную. Соберемся вместе 11 ноября и будем готовиться к следующим играм.

    О трансферном окне и усилениях сейчас сложно думать. В клубе с мая нет финансирования. Президент обещал, что в ноябре эти вопросы решат, но пока обстановка никакая. Ноябрь наступил, ждем решения. После будем думать, как дальше жить», – сказал Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2016 16:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 5 ноября 2016, 22:51

      ну и откуда желание играть? хоть что-то выплатили им, так сказать - дровишек подкинули бы

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      Рейтинг: +992

      опус 2 5 ноября 2016, 17:26

      Всех надо на такую систему перевести-нет очков,нет денег!

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