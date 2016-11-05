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    Каррера: «Футболисты «Спартака» растут день за днем»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что красно-белым сопутствовало везение в концовке выездного поединка 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). По мнению итальянского специалиста, спартаковцы доказали, что растут день за днем.

    «В течение всего матча, кроме последних пяти минут, когда соперник выбрасывал мяч вперед, мы играли в футбол, у нас были голевые моменты. В концовке нам чуть-чуть повезло. Перед игрой я сказал команде, что это буде сложный матч: такие игры кажутся легкими только на бумаге. Все-таки играть на замерзшем поле и в минус 14 довольно трудно.

    Я рад, что игроки доказали, что растут день за днем. Кроме того, хорошо, что футболисты после игры с ЦСКА не потеряли мотивацию и не расслабились. Поздравляю команду с победой», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2016 15:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +76

      takca 5 ноября 2016, 18:00

      Везет сильнейшим . С победой Спартак.

      3
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      Рейтинг: +720

      Flydis 5 ноября 2016, 17:49

      Думаю, что если так и дальше будет, то Карреру наверняка к себе будут звать европейские клубы, а пока поздравляю московский клуб с победой. Наконец-то можно наслаждаться игрой Спартака, а не лицезреть бей-беги.

      7
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 ноября 2016, 16:51

      15 лет не видел такой стабильности Спартак! БРАВИССИМО ГОСПОДИН ТРЕНЕРИЩЕ!

      7
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      Рейтинг: +1191

      ttter > PNZ1985 5 ноября 2016, 17:02

      Помню Ваш прогноз на победу со счетом 0-1,как в воду глядели)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter > massaboss 5 ноября 2016, 18:20

      Простите милейший,но я не психиатр и не психолог,помочь вам нечем не могу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ttter 5 ноября 2016, 19:01

      бывает) ненадо быть Вангой, чтобы спрогнозировать характер матча и как следствие тяжелой победы! молодцы спартаковцы, Томь не унывать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8121

      nik55 5 ноября 2016, 16:47

      главное победа заслуженная

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 5 ноября 2016, 16:29

      спасибо, Тренер! Верим в тебя верим в Спартак!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 ноября 2016, 16:21

      Думаю Зенит уже завтра накажут.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 ноября 2016, 15:57

      Команда радует, Очень радует!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 ноября 2016, 15:36

      Массимо, и мы поздравляем команду и тренера!

      10
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 5 ноября 2016, 15:16

      Каждый матч как праздник.Спасибо,Массимо.

      13
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