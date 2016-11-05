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    Мостовой: «Раньше перед играми «Спартака» чувствовалось беспокойство, сейчас появилась уверенность»

    Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой отметил, что раньше за результат красно-белых было беспокойно перед каждой игрой. Сейчас же, по его мнению, все изменилось: появилась уверенность в победе столичной команды накануне матчей. Сегодня подопечные Массимо Карреры одержали победу во встрече 13-го тура РФПЛ над «Томью» (1:0), и продолжают возглавлять турнирную таблицу.

    «Фернандо забил обычный спартаковский гол – большое количество передач и хороший последний пас от Дмитрия Комбарова. К тому же удар у бразильца грамотный сам по себе. Вообще, появилось ощущение, что «Спартак» выиграет в следующем матче. Если раньше любая следующая игра воспринималась неспокойно, то сейчас есть уверенность перед туром.

    Не стоит сомневаться в том, что «Спартак» закончит первый круг чемпионата на первом или втором месте. Думаю, что дальше так и будет продолжаться гонка между «Зенитом» и москвичами. Другие соперники уже отстают. Например, для «Краснодара» отрыв уже серьезный, а дальше мы никого и не видим, хотя хорошие матчи нас, безусловно, еще ждут», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2016 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 5 ноября 2016, 15:03

      Ну та так то еще есть с кем бороться.. Зеня, Терек, Цдка. Так что не надо деферамбы петь не девяностые где всех укатывали, играть надо!

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > whitenigger24 5 ноября 2016, 16:44

      Причем укатывали и в Европе! А так кули шашками махать надо играть!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 ноября 2016, 13:57

      Прав Саша! Карера не даст сдуться!

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