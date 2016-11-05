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    Игбун и Фатай – в атаке «Уфы» на матч с «Рубином»

    «Уфа» и «Рубин» огласили стартовые составы на поединок 13-го тура РФПЛ. Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 13:30 по московскому времени.

    «Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Васин, Живоглядов, Сухов, Засеев, Ваньек, Обляков, Игбун, Фатай.

    Запасные: Лунев, Сафрониди, Никитин, Сысуев, Батюнин, Безденежных, Марсиньо, Диего, Зубарев, Кротов.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Сонг, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

    Запасные: Акмурзин, Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Оздоев, Жемалетдинов, Цакташ, Саму, Ахметов, Лестьенн, Девич.

    Источник: РПЛ

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    05.11.2016 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 5 ноября 2016, 13:52

      Казань что судей начала стимулировать!?

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:41

      Ну, чё, удачи юлаям, ага.

      0
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