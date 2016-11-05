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    Бубнов: «Отставка Слуцкого вряд ли поможет ЦСКА – игроки-то останутся все те же»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не считает, что в проблемах ЦСКА виноват главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

    «Мир сейчас разделился на два лагеря — одни выступают за немедленную отставку главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, другие хотят и дальше видеть его на посту. Все проблемы армейцев сейчас из-за отсутствия ресурсов. Смена тренера вряд ли поможет — игроки-то все те же останутся. Скорее следует говорить о стратегическом просчете: после отъезда в Англию Ахмеда Мусы не осталось в команде нормального нападающего. Траоре и Страндберг не вытягивают, а Панченко отдали в «Динамо», о чем наверняка жалеют — сейчас бы он точно пригодился. Что касается молодежи, то, наверное, она пока не готова играть на высоком уровне — матч с «Енисеем» на Кубок это показал.

    Так что ничего не остается, как ждать выздоровления травмированного Дзагоева и возвращения Еременко. Возможно, какое-то усиление придет зимой, свежая кровь очень важна ЦСКА. Сейчас же нужно постараться не отпустить далеко «Спартак» и «Зенит», чтобы сохранить какие-то шансы на попадание в Лигу чемпионов. Пока же мы видим, что даже в игре с «Монако» команда не состоятельна», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.11.2016 07:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +459

      sour12 6 ноября 2016, 18:04

      что за дебилы требуют отставки тренера???? прошлый сезон играя одним составом не имея равноценной замены со скамейки не говоря об усилении стали чемпионом.сейчас ситуация вообще ужасная....центр обороны 34-36 лет они не могут играть чисто физически без ротации все 90 минут весь сезон, полузащита, остался верблум, тошич у которого игра не идёт, голова молодой,еврей уже не тот давно к сожалению.что в атаке? я даже писать про атаку не буду....и причём здесь тренер??????

      1
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 6 ноября 2016, 01:48

      бубнов конечно конченный ....., но с ним согласен

      0
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      Рейтинг: +23

      Супер Мачо 5 ноября 2016, 15:24

      Всем коням, которые "Спартак" троллили 15 лет про то, что ничего не поможет команде вернуться в борьбу за чемпионство, теперь побольше 15 лет придется подумать что делать теперь. Хоть голову с ж...й местами меняйте - ничего не поможет. Эпоха поменялась просто. ))) И нечего грязь лить на Слуцкого, Березуцкого, Игнашевича, Акинфеева. Уважать надо людей, которые не один год играли и трофеи приносили клубу. Да и в сборной были на своём месте. Ну не Бразилия мы и не Испания. И ничего здесь не поделаешь.

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 5 ноября 2016, 14:11

      Не видно тренерской руки в игре, футболисты бегают сами по себе. Отставка Слуцкого и приход например Кононова частично решили бы эту проблему.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 ноября 2016, 13:23

      С хорошими игроками легко выигрывать,пусть попробует со средними это сделать,тренер он или кто?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:20

      Всё правильно сказал, ага. Можно закрывать прения.

      1
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      Рейтинг: +29

      Brennet 5 ноября 2016, 12:15

      Бубнов мечтает уничтожить ЦСКА на корню?

      -2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 5 ноября 2016, 10:58

      Не знаю, не знаю. Основная проблема Слуцкого в том, что он не может ничего придумать эдакого, чтобы имеющиеся у него игроки заиграли в другой футбол. Действует по одной наработанной схеме вне зависимости от результата. Смена тренера всегда была одной из действенных мер для встряски команды. Если Леонида убрать, то игра команды точно изменится. В какую сторону - это уже вопрос. Но если его оставить, не изменится ничего, а вот это на мой взгляд гораздо хуже, потому что происходящее сейчас - полный беспредел

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 ноября 2016, 10:36

      Хоть одну правильную мысль выдал Бубнов.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 ноября 2016, 10:35

      Придурошные коменты-что с уходом вашей качалки Игнашевич и Березуцкий помолодеют что ли,тот час выздровеет Дзагоев,ФИФА отменит дисквалификацию Еременко,или ваш отстойный Щенников заиграет????? Что изменит его отставка-если у Гинера финансовые проблемы-то это уж точно не вина тренера.Хотя положа руку на сердце скажу-мне лично не нравится Слуцкий-но это не повод спускать на него всех собак.

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